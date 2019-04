A Kalákával és sétákkal is vár az Egyetemi Tavasz

1-én több versmondó program is lesz kezdésnek, például versdélután a Dóm téri árkádok alatt. Kosztolányi Dezső versei is életre kelnek, ezúttal Szívós László, a Szegedi Nemzeti Színház színművészének tolmácsolásában, a Kövér Béla Bábszínházban április 15-én.



Kiállítások, tudományos és ismeretterjesztő előadások, konferenciák, könyv- és színházi bemutatók, koncertek és sportesemények kavalkádja vár mindenkit. Sokak kedvence, a Meszecsinka együttes szintén a fesztivál nyitóestéjén ad koncertet a Fonó Klubban, de a Kaláka is eljön megünnepelni az 50. születésnapját április 24-én. Ha már zene, a fesztivál otthont ad a 20. Szegedi Nemzetközi Gitárfesztiválnak is.



A IV. Egyetemi Színházi Találkozóra várják a drámakedvelőket április 26-tól, aki sportolni szeretne, az pedig részt vehet a 8. Éjszakai Jótékonysági Villamosfutáson május 3-án. A II. Bölcsészfesztivál május 7-én indul, több filmvetítéssel, könyvbemutatóval és előadással vár. A Vers Délben program is tovább folytatódik, idén egyetemi hallgatók mellett neves idegsebész és ügyvéd is szaval. Számtalan emléksétán is van lehetőség részt venni. Körbejárhatjuk például a zsidó emlékhelyeket, de a 110 éve született Radnóti Miklós szegedi tartózkodásának legfontosabb helyszíneit is. Az irodalom kedvelői több könyvbemutatón vehetnek részt. Április 8-án Simai Mihály verseskötetét, május 10-én pedig Datki Zsolt kisregényét mutatják be. A képregénybörze sem marad el, április 13-án tartják a Somogyiban.