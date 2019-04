A képviselő felirattal üzen bírálóinak - Hamarosan kezdődhet a kerékpárút építése

Dudás Zoltán a kerítésnél, a molinó előtt. Február 20-án átadta területét, a bicikliutat még most kezdik építeni.

„Nem én akadályozom a kerékpárút megépítését!" Ez a felirat áll Dudás Zoltán kerítésén. A porta Sándorfalva közigazgatási területén található, a főút mellett. Zoltán azért tette ki a molinót, mert telefonon, Messenger-üzenetben, Facebookon is azt állították többen, akadályozza a beruházást.A Szegedet, Sándorfalvát, Dócot és Ópusztaszert összekötő kerékpárút építése érinti őt, telke révén, de hivatalból is: tagja a sándorfalvi képviselő- testületnek és a Csongrád Megyei Közgyűlésnek, amely a beruházás gesztora.– Közérdek, hogy megépüljön, de tényleg voltak kérdéseim. Autójavításból élek, érdekelt, hogyan fognak hozzám behajtani a kocsik – mondta lapunknak Dudás Zoltán. – A tervezés korábbi szakaszában pénz helyett kerítést kértem volna, ne lássanak be hozzánk a biciklisek. Ez okafogyottá vált, kiderült, az út 2,2 méterre fog elmenni a kerítésünktől.A február 14-i sándorfalvi testületi ülés jegyzőkönyvéből kiderül, földmérő és ügyvéd közreműködésével tárgyaltak Dudás Zoltánnal, az első három egyeztetés nem vezetett eredményre. Kerítésépítési kérelmét e testületi ülés elején vonta vissza a képviselő. A vitában elhangzott, jobb lett volna, ha azelőtt teszi meg, hogy a hivatal dolgozott vele. Február 20-án írta alá a megállapodást, hogy elkezdődhet a területen a régészeti ásatás. – Egy másik terület gazdájával viszont nem sikerült egyezséget kötni, ott most elindították a kisajátítást – tudtuk meg Gajdosné Pataki Zsuzsanna sándorfalvi polgármestertől. A bicikliút kivitelezőjét nemrég kiválasztották, most a kivitelezési szerződést készítik elő. Hamarosan aláírhatják a dokumentumot, azt követően pedig kezdődhet az építkezés – mondta kérdésünkre Kakas Béla, a megyei közgyűlés elnöke.