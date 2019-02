A kereskedőknek ajándék igazán a Valentin-nap

Gyűrűk, karkötők a legnépszerűbb Valentin-napi ajándékok az ékszerboltban. Fotó: Török János

Szent Bálint a szerelmesek védőszentje, hazánkban jelentős egyházi kultusza nem alakult ki, az angolszász országokban viszont nagy jelentőséget tulajdonítanak neki. A február 14-ei Valentine’s Day, vagyis a Valetin-nap a 20. század végétől világi szerelmesünnepként terjedt el. A párok ilyenkor megajándékozzák egymást, ehhez több ezer akciós ajánlat kínálkozik az üzletekben és a vendéglátóhelyeken.– Ez alapvetően a kereskedőknek ajándék, hiszen eredetileg is azért találták ki ezt az ünnepet, mert a január és a február a vállalkozók számára stagnál, igazán márciusban indul be az üzleti év. Így azonban ebben az időszakban is bevételhez juthatunk. Bár ékszert egyre ritkábban vesznek a férfiak kedvesüknek ebből az alkalomból, medált és fülbevalót egyáltalán nem, a karkötők és persze a gyűrűk a legkedveltebbek. Főként a köves gyűrűk, de nem épp eljegyzés céljából, szimpla ajándéknak, hiszen melyik nő ne örülne egy ilyen meglepetésnek. Azt gondolom, hogy ez szép ünnep, szükség van rá, éppúgy, mint a nőnapra vagy az évfordulók megünneplésére – osztja meg lapunkkal Babós Mónika, a szegedi Babós Óra–Ékszer Szalon tulajdonosa, hozzátéve, külön szív alakú kínálattal is készülnek ilyenkorra.A legkedveltebb ajándék azonban a virág, hiszen az gyorsan megvan, nagyon mellényúlni nem lehet, szép, és még illatos is.– Ezekben a hónapokban egyébként ritkán vásárolnak virágot az emberek, felénk nem divat, hogy mindig legyen az otthonokban friss csokor. Ilyenkor viszont megtöltődnek a lakások virágillattal. Persze a rózsából kérnek legtöbbet, a vörösből és a rózsaszínből, a csokor mérete pedig a pénztárcától függ. Cserepesekből a jácint fogy leginkább, ezeket is feldíszítjük ilyenkor. A sorban állás elkerülése érdekében érdemes napokkal előtte megrendelni a virágot – nyilatkozta a Nefelejcs Virág és Ajándék Üzletek tulajdonosa, Szakácsné Sipos Mária.Szerencsés már hetekkel előre tervezni akkor is, ha étterembe vinnénk párunkat, ugyanis a legtöbb helyszín már telített. Például Szegeden a Hági Udvar is, ahol élő zenés est lesz csütörtökön. Az A2 Gastro Cafféban csütörtöktől egészen vasárnapig kóstolhatjuk meg az alkalomra összeállított vacsorákat, de ha otthon ünnepelnénk, akkor például a Pizza Monkey szív alakú pizzájával tehetjük különlegessé a napot. Elmehetünk még cukrászdába is, illetve a megyei fürdők szerelmes ajánlatait is kihasználhatjuk, például Szegeden és Makón.