A kerti medencének szánt gödörben felgyújtotta és ragasztóval öntötte le a holttestet a tápéi gyilkos - letartóztatták

Újabb brutális részletek derültek ki pénteken arról a gyilkosságról, amelyik még 2017-ben történt Tápén, de csak a napokban szerezhettünk róla tudomást Szanka Ferenc , a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője lapunknak elmondta, hogy miután a nő megütötte és megfojtotta élettársát, a holttestet abba a gödörbe dobta, amelyiket kerti medencének szántak. Ezután felgyújtotta, és csemperagasztóval is leöntötte. A betemetett gödör fölött pedig egy sziklakertet is épített.Szanka Ferenc azt is elmondta, hogy a megölt nőnek volt egy lakása, amit kiadott. Gyilkosa azt hazudta a lakás bérlőjének, hogy a tulajdonos börtönben van, és átvett tőle összesen 560 ezer forint bérleti díjat. Ráadásul amikor kiderült a gyilkosság, a nő azt mondta, hogy egy férfi ismerőse segített neki eltüntetni a holttestet, de kiderült, hogy erről is hazudott. Így a férfit, akit vele együtt őrizetbe vettek, már elengedték a rendőrök.A nőt a Szegedi Járásbíróság 30 napra tartóztatta le pénteki tárgyalásán. Szanka Ferenc azt is elmondta, hogy a nő ellen emberölés, nagyobb kárt okozó csalás és hamis vád miatt van eljárás.Ahogy korábban megírtuk , a rendőrség gyanúja szerint a két nő 2017 májusában veszett össze, és a 44 éves nő akkor fojtotta meg barátnőjét. A megölt nő rokonai azonban csak egy évvel később szóltak az eltűnésről a rendőröknek. Egy évig gyakorlatilag elhitték azt, amit a gyilkos mondott nekik arról, hogy hol lehet a családtagjuk. Hivatalosan tehát 2018 júliusában indult eljárás a Szegedi Rendőrkapitányságon, de akkor még csak eltűnés miatt keresték a nőt. Arról nem tájékoztatott a rendőrség, hogy végül hogyan és mikor tudták meg, hogy gyilkosság történt. Kedden ásták fel a meggyilkolt nő házának kertjét, ahol meg is találták a holttestet.