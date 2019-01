A kicsik elköltöznek, ősszel jönnek az idősek: gondozói központ lesz az óvodából Derekegyházon

Már csak néhány hétig lesz óvoda az óvoda. Fotó: Kovács Erika

Mint arról lapunk korábban beszámolt, a derekegyházi önkormányzat felújíttatta az iskolát. Mivel a felsősök jó néhány éve Szentesre járnak, az emeletes épület kihasználatlan volt. Így született meg a döntés, hogy egy épületben, de elkülönítetten helyezik el a bölcsődét, az óvodát és az iskolát. Ez a kisgyermekes szülők számára is könnyebbség lesz. Jelenleg ugyanis nagy a távolság az óvoda és az iskolaközött.Az iskolaépület felújításával már végeztek a mesterek. Csak a műszaki átadás és a takarítás van hátra. – Terveink szerint január 24-én kezdjük meg a költöztetést – mondta Szabó István, Derekegyház polgármestere. Ha minden jól alakul, akkor a január 28-ával kezdődő hetet már az iskolaépületben kezdik a diákok. Ők jelenleg a művelődési házban tanulnak. A felújítás idejére ott helyezték el az osztályokat. Költözik a bölcsi és az óvoda is.Szabó elmondta, az óvodaépület új funkciót kap. – Az óvoda felújítására, átalakítására is nyertünk egy pályázatot. A közbeszerzés a vége felé jár. Utána a kivitelező veszi át a terepet.A derekegyháziak 60 millió forint pályázati támogatást nyertek a jelenlegi óvodaépület átalakítására, amely eszköz- és járműbeszerzést is tartalmaz. Az új autót már megvették, így a házigondozó-szolgálatnak két járműve van a hatékony munkához. Az óvodából gondozási központ lesz. Itt kap helyet majd a házigondozói és tanyagondnoki szolgálat, az adománygyűjtő raktár, valamint az idősek napközije. Utóbbi új szolgáltatás lesz, a tervek szerint már idén ősztől. Szabó Istvántól megtudtuk, több helyről is érkezett rá igény.