A kínálat mellett az árak sem változtak: találkoztunk elégedetlen vendéglátóssal is a karácsonyi vásárban

A legek



A Szegedi Karácsonyi Heteken a legdrágábban mért étel minden bizonnyal az osztrák hegyi sajt, amelynek kilója 16 ezer 800 forintra jön ki. A legolcsóbb a szelet kenyér, amelyért száz forintot kell fizetni. A rétes darabja 450 forint, a sima lángos 400. A végére egy összehasonlítás: a HBH Étterem és Sörözőben a tanyasi töltött káposztát két töltelékkel, apró káposztával 2190 forintért kínálják. Ezért az összegért fűtött étteremben ülünk, és pincér szolgál ki minket. Ugyanez a karácsonyi vásárban a hideg kövezeten, a huzatos placcon egy szelet kenyérrel, műanyag tányérból és evőeszközzel fogyasztva 2380 forintra jött ki. Igaz, itt borravalót nem kötelező adni.

A budapesti Hungaro Bistro a Dóm tér felső sarkában felállított, ízlésesen díszített bódéjában – melynek szélén figyelemfelkeltő gőz gomolyog egy bogrács forrásban lévő vízből – többek között pisztrángot, juhbeles grillkolbászt, zöldséges jércemellet kínálnak. Az 1900 forintos, faszénen sült pisztrángot inkább csak hétvégén és kérésre készítik el, hogy ne menjen pocsékba. – Fölöslegesen nem sütjük meg, inkább megvárjuk, míg hosszú tömött sorokban kígyóznak az éhes vásárlók, mert ez eddig még elmaradt – mondta az üzletvezető. A standon forró koktélokat is készítenek, a felmelegített baracklébe öntött barackpálinka igen népszerű.Szintén népszerű Antolik András réteskészítő mester és kollégáinak portékája. A Rétes háznál három fiatal épp sajtos-tejfölös lángost evett. Úri Alexandra két szabadkai ismerősét látta vendégül Szegeden. Szabó Batancs Viktor és Pesti Emese mindketten elégedettek voltak a Dóm téren látottakkal és a lángossal is, amiért 600 forintot fizettek. – Jó, hogy itt már nyitva van a vásár, mert Szabadkán majd csak valamikor decemberben kezdődik – mondta Emese.A Dóm téren az italkülönlegességek – epres, meggyes, körtés és szilvás forralt bor – mellett nem hétköznapi sajtokat is kóstolhatunk, nem hétköznapi árakon. A faszénágyon érlelt sajtból tíz deka 1480 forint, azaz kilója közel 15 ezer forint. A sajtárak okozta sokkot a lacikonyhások kínálatával enyhíthetjük, ugyanaz a pesti cég kínálja sültjeit a Dóm, a Dugonics és a Klauzál téren is. Náluk a sült hurka szálja 1300, a kolbászé 1500, a saslik 1600 forint, a grillezett csülök tíz dekája 590, a hagymás véré 550 forint. Nincs fesztivál kürtőskalács nélkül, az édességet 600 és 900 forint között kínálják.Lepényekből is bő a választék, a Dóm és a Széchenyi téren többen is kínálják a klasszikus finomságot, a leghangulatosabb talán a Széchenyi tér Takaréktár utca felőli végén lévő sparhelten sült lepény. A forralt borért decinként 250–300 forintot kell fizetni.A Széchenyi tér elején, Puskás Lászlónál gazdag a választék, két fiatalember épp hurkát vásárolt. Amikor megkérdeztük, hogy esett a választásuk erre a fiatalok által kevésbé kedvelt fogásra a gírosz vagy a sült krumpli helyett, azt válaszolták, ők békési parasztgyerekek, ezt szeretik. Puskás mesternél a csülök, bőrös császár és a rozéban sült kacsacomb mellett csülkös babgulyást és lecsót is fogyaszthat a vásári forgatagban megfáradt nézelődő közönség. Puskásékkal szemben egy domaszéki vállalkozó kifőzdéjében a megszokott kínálat mellett találtunk retró hamburgert és hot dogot is. Az előbbi 800, utóbbi 700 forint.Az óriáskerék és a fesztiválokról jól ismert, szelfizésre kiváló Szeged felirat közé szorult be a karácsonyi hetek legelégedetlenebb vendéglátósa, a Szent Pétör Serpenyőjének vezetője, Péter Ferenc. – Le vagyunk zárva. Az óriáskerék miatt senki nem jön el idáig. Már azon gondolkodom, hogy hagyom a fenébe az egészet, összepakolok, és jövő héten elhúzok. Velem lehet szórakozni, de nem érdemes – méltatlankodott felháborodottan a vállalkozó, aki hiába kínál gyergyói húsos káposztát, gyömbérrel, fokhagymával pácolt csirkecombfilét vagy mézzel-mustárral pácolt nyakas sztéket, valóban szemmel láthatóan kevesebben jönnek el a térnek erre a végére. Péter hozzátette, a hétvégére rendelt marhapofát és kacsát, de úgy fogalmazott, nem érdemes.