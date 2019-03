A Kis házaspár életének része a Délmagyarország

Kis Károly örült az ágyneműszettnek. Fotó: Karnok Csaba

– Egész életemben vagy a Molnak, vagy a Molnál dolgoztam, ezért közel állt hozzám ez a játék. A legtöbb évet az algyői Mol-üzemben töltöttem különböző beosztásokban. Pályám elején majdnem három évet az NDK-ban húztam le, kiküldetésben. A feleségemmel együtt mentünk ki, nehéz volt, de megérte. Ott megalapoztuk a jövőnket – emlékezett vissza a kezdetekre a szegedi Kis Károly, aki 1977-ben vadonatúj Wartburggal, egy gyermekkel és az első lakásuk árával tért haza Szekszárdra, onnan Szegedre. A 71 éves férfi ma már a nyugdíjas éveket élvezi feleségével, Rózsával együtt. Mint mondja, éppen ez a nyugodt élet volt az álma.– A reggelek a legjobbak. Ha nem megyünk sehová, kényelmesen megkávézunk, elolvassuk a Délmagyart, beszélgetünk, rejtvényt fejtünk. Akkor csodálkoztunk rá először a napfelkelték és a reggelek szépségére, amikor nyugdíjasok lettünk. Előtte rohantunk, hajtottunk, sok volt a stressz – meséli Károly.Két lányt neveltek fel, most két unokának örülnek. Szerencsére közel laknak egymáshoz, így a 14 és 11 éves kiskamaszok körül sokat tudnak segíteni. Rózsa szívesen tanul velük, hiszen korábban óvodapedagógusként dolgozott. Károly rendszeresen jár úszni, nyáron teniszezni, sőt, síelni is szokott. Korábban alig jutott idő a barátokra, most szívesen utaznak egymáshoz. A férfi egyik barátja Szekszárdon, a másik Érden él. A balatoni nyaralásokat az egész család imádja.A Kis házaspár az interneten tájékozódik a világ híreiről, emellett évtizedek óta Délmagyar-előfizetők. Ahogy mondják, az újság „életük része".– Számomra fontosak a napi aktuális hírek, szeretem, hogy a környező települések fejlődésével is foglalkozik a lap, nem csak Szegeddel. A mellékleteket Rózsa kedveli. Még soha nem nyertünk az újsággal, örültünk a jó hírnek – mosolyog Károly. Állítása szerint sokat volt távol a családtól, de megérte hajtani. A munka gyümölcse a jól megérdemelt pihenés lett.