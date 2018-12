A kismamapocak remek festővászon - fotók

Balázs Andrea Katalin továbbfejlesztette az arcfestés immár unalomig ismert műfaját és a kismamákra gondolva pocakfestéssel foglalkozik. Mindezt élőben, a színpadon be is mutatta szombaton: egy 37. hétben lévő leendő anyuka volt a modellje. Mint mesélte, teljesen más ez, mint a gyerekek arcára varázsolt minták: itt már az is megtiszteltetés, hogy egy kismama ilyen közel engedi őt pocakjához. Az ábráknak pedig csak a képzelet szab határt.Andrea elárulta, általában fotózással kötik egybe a leendő anyukák a pocakfestést, így gyermekvárásuk utolsó időszakát még különlegesebbé tudják tenni. A család új tagját rejtő domborulat virágokkal, kedves rajzfigurákkal vagy akár a születendő gyerek vicces vagy kedves képével is dekorálható, nekünk a kedvencünk például a hasat felnyitó és kikukucskáló, mosolygó kisgyerek képe volt – még ha kicsit morbidul is hangzik mindez. Egy-egy pocakfestmény nagyjából egy óra alatt készül el, de mivel vízbázisú festékről van szó, az csupán az első fürdésig marad meg. Néhány órára azonban ennek köszönhetően a kismama ékévé válhat díszesre festett pocakja, és talán egyszer a gyermek is örül majd annak, hogy egy műalkotás része volt már születése előtt is.