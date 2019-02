˝A kommunisták a saját nemzetüket kínozták˝- Gulyás László történész vörösterrorról és az áldozatokról

Megemlékezések



A kommunizmus miatt a világon elhunyt százmillió embertársunkra emlékezünk ma, megyeszerte gyertyagyújtásokkal, koszorúzásokkal és filmvetítésekkel gondolnak vissza a megtorlások, az erőszak, a gyilkosságok áldozataira. Szegeden ma történelmi vetélkedőt rendeznek középiskolásoknak, a Glattfelder téren pedig koszorúznak. Csongrádon tegnap a második világháborúban hazánkon átvonuló szovjet katonák női áldozatainak állítottak emléket , ma pedig a temetői kopjafánál gyertyagyújtás lesz. Makón ingyenes filmvetítést tartanak a középiskolásoknak. Hódmezővásárhelyen az Emlékpontban rendhagyó történelemórára várják az érdeklődőket.

Gulyás László: Nem tudunk olyan kommunista vezetőt mondani, aki börtönbe került volna. Ez a magyar rendszerváltás legnagyobb adóssága a kommunista elnyomást megélt magyar nemzettel szemben.

Megemlékezések szerte a megyében



A Csongrád Megyei Kormányhivatal és a Csongrád Megyei Önkormányzat közösen emlékezik meg az áldozatokról Szegeden: ma 10 órától a hivatal központi épületében történelmi vetélkedőt rendeznek középiskolásoknak, ezt követi a Glattfelder téri koszorúzás 13 órakor, illetve 15 óra 30 perckor Kolarovszki Tamás Nem kérek kegyelmet című könyvének bemutatója a hivatal Pártkontroll emlékszobájában. Csongrádon 16 órakor a temetői kopjafánál lesz gyertyagyújtás, míg Makón 9 órától ingyenes filmvetítést tartanak a középiskolásoknak, akik az Örök tél című magyar filmet tekintik meg. Hódmezővásárhelyen az Emlékpontban ma 11 órakor Marinkó Károly író tart rendhagyó történelemórát, 17 órától dokumentumfilmet vetítenek, míg kedden 17 órától Erdélyi Márta műsora lesz.

Február 25-e van, a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Gulyás László történésszel beszélgettünk ennek kapcsán.– A kommunizmus a világ egyik legerőszakosabb ideológiája, folyamatos elnyomásra és harcra épült. Karl Marx kitalálta az osztályharc fogalmát, amely az ősembertől a „boldog kommunizmusig" tartott, mert valaki mindig harcolt valakivel. A rabszolga és a paraszt a földesúrral, a proletárok a polgárokkal, tehát folyamatos volt a küzdelem. A történészek összeszámolták: százmillió ember „köszönheti" a halálát a kommunizmusnak 1917-től napjainkig. És nem azért, mert rossz volt az életük vagy kevés pénzt kerestek, ezeket az embereket ténylegesen megerőszakolták, meglőtték, felakasztották – hangsúlyozza a szegedi professzor.Azt mondja, Magyarországon három kiemelkedő dátum volt.– Az első, amelynek most lesz a százéves évfordulója, az 1919-es év, amikor a Tanácsköztársaságnak nevezett magyar vörösuralom diktatúrájának időszaka alatt Szamuely Tibor és a terrorlegényei, a Lenin fiúk számos polgárt és parasztot meggyilkoltak. Csongrád megyébe nem tudtak eljutni, mert akkor Szeged épp francia megszállás alatt volt, de a szomszédos Bács-Kiskun megyében tombolt a vörösterror. A második ilyen eseménysor 1944–45-ben volt. 1944 őszén megérkezett a Vörös Hadsereg Békés és Csongrád megyébe – Makó, Hódmezővásárhely, Szeged –, amelynek lakói elsőként tapasztalták meg élőben a kommunizmus „áldásait": a garázdálkodást, a rablásokat – főként órákat és ékszereket vittek el, illetve a nőket erőszakolták meg. Becslések szerint 100 és 200 ezer között volt hazánkban a megerőszakolt nők száma. Megyénkben 1945-től az 50-es évek elejéig volt egy paraszti ellenállás Hódmezővásárhelyen és környékén, őket hívták Fehér Gárdának. Egyszerű parasztemberek voltak, akiknek érthetően nem tetszett a kommunizmus, megpróbáltak szervezkedni ellene, de lebuktak, 70 embert fogtak perbe. Sokukat hosszú börtönre ítélték, kettejüket pedig halálra. A legdurvább az volt, hogy a két kivégzett személy közül az egyik testét nem adták ki a családnak, és mindenféle engedély nélkül felajánlották orvosi célra, az orvostanhallgatók gyakoroltak rajta – részletezi.Aztán jött az 1956-os forradalom, Szegeden tüntetéssel és sortűzzel, de Mórahalmon is volt október 27-én egy 300 fős tüntetés, miattuk Szegedről mentek ki fegyveres alakulatok.– Elméletileg a tömeg fölé lőttek, hogy megállítsák a tiltakozást, ketten mégis meghaltak, heten pedig megsebesültek. A forradalom leverését is megtorlások követték. Mindenki félt, kivéve a kommunistákat, akik a saját nemzetüket kínozták – tette hozzá.Romsics Ignác történész könyvében úgy fogalmazott, idézi Gulyás: az 1990 előtt elkövetett bűnök miatt egyetlen kommunistának egyetlen hajszála sem görbült meg. A szegedi professzor szerint emiatt a közép-európai országok közül nálunk sikerült a rendszerváltás a legrosszabbul. – Nem tudunk olyan kommunista vezetőt mondani, aki börtönbe került volna. Ez a magyar rendszerváltás legnagyobb adóssága a kommunista elnyomást megélt magyar nemzettel szemben – mutatott rá.