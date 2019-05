A kompetenciamérések alapján minden évben elkészül az országos lista: a legjobban fejlesztő iskolákat gyűjtöttük össze

A szegedi Tisza-parti Általános Iskolában a nyolcadik osztályosok matematikafejlesztésében a legkiemelkedőbbek. Fotó: Karnok Csaba

Évek óta közzéteszi az Oktatási Hivatal azoknak az iskoláknak a listáját, ahol a kompetenciamérés eredményei alapján kiemelkedő a pedagógiai munka fejlesztő hatása. Több intézmény minden évben stabilan szereplője a legkiválóbb fejlesztő helyek listájának – mi ezekből kiválogattuk azokat a megyei képzőhelyeket, amelyek az elmúlt 5 évben legalább 4-szer felkerültek erre. Az országos kompetenciamérést minden év májusában tartják 6., 8. és 10. évfolyamosok számára matematikából és magyar nyelvből – az idei jövő héten lesz. Ezeket aztán kiértékelik, és például azonosíthatók az olyan iskolák, amelyek jobb eredményt érnek el, mint az tanulóik korábbi eredményei alapján várható volna, vagy amit a diákok családi háttere prognosztizálna – tehát az átlagosnál nagyobb az ott folyó pedagógiai munka fejlesztő hatása.A megyéből a legsikeresebb iskola e tekintetben a vásárhelyi Szőnyi Benjamin Református Általános Iskola, mely matematika-hátránykiegyenlítésben 6. és 8. évfolyamon is 4-szer szerepelt 5 év alatt az ország legjobbjai között, szövegértés-hátránykiegyenlítésben pedig 6. évfolyamon mind az 5 évben. Szintén mind az 5 évben szerepelt a listán az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola a 8. osztályosok szövegértés-fejlesztésével, illetve az SZCSZ Déri Miksa Szakképző Iskolája a 10. évfolyamosok matematika-hátránykiegyenlítésével. A vásárhelyi Corvin Mátyás Szakképző Iskola pedig az elmúlt öt évben négyszer került fel a listára a 10. évfolyamosok szövegértés-hátránykiegyenlítésével.A szegedi Tabán Általános Iskola a 8. évfolyamosok szövegértés-hátránykiegyenlítésével 4-szer került az ország legjobbjai közé az elmúlt 5 évben. – Amióta kompetenciamérés létezik, az eredményeket szakértő elemzi ki számunkra, majd tantestületi értekezleten értékeljük, mely területeken van javítanivalónk – mondta el Flachné Vidéki Katalin igazgató. – Bár minden évben az országos átlagnak megfelelően vagy a felett teljesítünk, büszkék vagyunk arra, hogy az Oktatási Hivatal nálunk a hozzáadott értéket emeli ki, hiszen éppen ez mutatja az iskola fejlesztő tevékenységét. Szövegértés esetében pedig ez különösen fontos, hiszen erre minden tantárgynál szükség van, manapság mégis ez a legkritikusabb terület, hiszen a gyerekek nem szeretnek olvasni.A Tisza-parti Általános Iskola szintén 4-szer szerepelt a listán 5 év alatt, ott a 8. osztályosok matematikafejlesztésében a legkiemelkedőbbek. – A 6. osztályos képességfelmérés után 7. és 8. évfolyamon nívócsoportos oktatás folyik nálunk, vagyis tudásuk alapján csoportokba osztjuk a diákokat – mondta el Schaller Györgyi igazgató. – Ennek köszönhetően a matematikát saját haladási ütemük szerint tanulhatják a diákok: több idő jut a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra is.Az iskolában emellett működik matematika-tehetségműhely, illetve egy pályázatnak köszönhetően digitális oktatási környezetet alakítottak ki, és ezekkel dolgoznak órákon is a gyerekek. – Az eredmények nem csak a kompetenciafelméréseken látszanak: a felvételi vizsgák szintén jól sikerülnek, és a tapasztalatok szerint a gyerekek középiskolában is tartani tudják jegyeiket – tette hozzá az igazgató.