A koraszülött gyermekekért dolgoznak továbbra is

A mentorházak és mentorhálózat kialakítása koraszülöttek és családjaik számára a Dél-Alföldi Régióban című projekt zárókonferenciáján küldetésük fontosságáról is beszélt Rádi Kata kuratóriumi tag. Elmondta, bár a tudományos munka lezárult, ők továbbra sem engedik el a koraszülöttek és családjaik kezét.



Céljuk, hogy minél nagyobb közösséget alkotva tudjanak továbbra is segíteni sorstársaiknak. Hozzátette, nagy tapasztalat birtokában tudnak azzal foglalkozni, hogy csak a szülő és a gyerek, illetve a család legyen missziójuk középpontjában.



A konferencián olyan szakemberek vettek részt, akik 2017 óta segítették az alapítvány munkáját szakmai tudásukkal. Futó Gabriella, az ODÚ Központ intézményvezetője, gyógytornász ismertette a legújabb európai módszereket.



Előadott Pászthy Bea, a gyermekpszichiátriai társaság elnöke, aki azt vallja, amit az alapítvány is: egészséges szülőknek van csak esélyük arra, hogy egészséges gyerekeket neveljenek. Tálosi Gyula kuratóriumi tag beszélt a koraszülés társadalmi következményeiről. Rádi Kata hozzátette, munkájukat erősítette és segítette az összes Dél-Alföldön működő szakmai intézmény, a védőnők, szakszolgálatok, óvodapedagógusok.