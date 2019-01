A kormány kiemelten támogatja az időseket - A nyugdíjasoknak is fontos a közösség

80 ezer 65 évesnél idősebb lakója van jelenleg a megyének a statisztikai hivatal adatai szerint. Ebből 31 ezer fő Szegeden él, sokan családjuktól távol, egyedül. – Az elmúlt bő négy év alatt, amióta a tarjáni városrész képviselője vagyok, sokkal komolyabb mértékben érzékelem a nagyfokú elidősödést.



nemcsak a körzetemben, az egész városban is. Több ezer idős ember él egyedül Tarjánban is, akik gyakran magukra hagyatottak – magyarázta a kortünetet Kothencz János (Fidesz–KDNP) tarjáni önkormányzati képviselő.

Szerinte a lakótelepek világában fokozottabb figyelmet igényel az időskorúak sorsa, a velük való törődés, hiszen ők építették fel ezt az országot. – Az én körzetemben is élnek olyan idős emberek, akik maguk is részt vettek Tarján építésében – mesélte. Közel 10 éves tapasztalata az, hogy egy-egy tarjáni utcában vagy lépcsőházban nem ismerik egymást az ott élők, még úgy sem, hogy az ajtajuk egymástól 30 centiméterre van. – Ugyanakkor ha elmegyünk egy Szeged-közeli faluba, amelynek nagyobb az alapterülete, mint Tarjánnak, ám kisebb a népsűrűsége, egészen mást tapasztalunk. Tiszaszigeten például az oda érkező idegent vagy új lakost egyből megkérdezik, ki fia-borja. A lakótelepeken gyakran félnek, ódzkodnak, óvatosabbak az emberek, főként az idősek, ezek az okok is vezethetnek a magányhoz, elidegenedéshez – magyarázta az önkormányzati képviselő. – Nem azt mondom, hogy a lakótelepek világába ezt a falusi miliőt kell visszahozni, de az tény, hogy olyan közösségi kultúrát kell kialakítanunk, ahol egyik ember a másik ajándéka lehet – tette hozzá.



Így kezdték el szervezni Tarjánban a nyugdíjasklubokat, idén már a negyedik alakul. 70–80 fős közösségek ezek, tagjaik együtt járnak kirándulni, játékos vetélkedőket szerveznek, együtt ünneplik meg szakrális és nemzeti ünnepeinket.



– Vannak népdalkórusaink, az éves találkozóra az ország több hasonló klubját meghívják, tavaly mintegy 500-an voltunk a szegedi találkozón – idézte fel Kothencz. Molnár Józsefné Terike, az egyik tarjáni nyugdíjasklub vezetője elmondta, nagyon hasznosak ezek a klubok, itt meg tudják egymással beszélni gondjaikat, időnként el is feledkeznek azokról. Megünneplik egymás születésnapját, házassági évfordulókat, olyanok, mint egy nagy család. Terike arra biztat mindenkit, hogy szólítsa meg szomszédját, ismerősét, és vonja be közösségi életükbe.



Kothencz János elmondta, a város többi részén is sok nyugdíjasklub van, ám még ennél is sokkal többre lenne szükség. Szerinte bővíteni kell az ilyen események befogadására képes közösségi tereket és a nyugdíjasklubok számát is. Megtudtuk tőle, szakrális ünnepségeiken – például a karácsonyi, húsvéti városrészi összejövetelen – egyre többen vannak, ugyanígy a tradicionális, nemzeti ünnepeink közösségi megemlékezésein. – Megpróbálunk közösen tenni azért, hogy ne magányosan, hanem egy szerető közösségben élhessék hétköznapjaikat. Ugyanakkor törekvéseink kevésnek bizonyulnának, ha nem látnánk, hogy a kormányzat segíti szépkorú embertársaink életét – részletezte Kothencz. Hozzáfűzte, ez az egyetlen olyan kormány, amely ilyen hosszú ideje, kiszámítható módon támogatja az időseket. A nyugdíjak tavaly is megőrizték vásárlóértéküket, illetve Magyarország történetében másodszor nyílt lehetőség nyugdíjprémium kifizetésére. – Fontos kiemelnem a Nők 40 programot, amelynek segítségével a nagymamák részt vállalhatnak unokáik nevelésében. Itt is figyel a kormány az idős emberek kiemelt szerepére és fontosságára. A nyugdíjprémium korábban 12 ezer forint volt, most 18 ezer lett, ezt a nyugdíjszerű járadékban részesülők is megkapják – részletezte az önkormányzati képviselő.



Megemlítette a gyermekek otthongondozási díjának bevezetését, melynek köszönhetően januártól 100 ezer forintra nőtt az ápolási díj. Ez komoly segítség azoknak a családoknak, amelyek a legnehezebb időkben is kitartanak egymás mellett. – A magyar emberek terheinek könnyebbé tételéhez a rezsicsökkentéssel is hozzájárult a kormányzat. Az is cél, hogy minden család saját otthonában élhessen, ezen az otthonteremtési intézkedésekkel segítenek, már nemcsak a három-, hanem a kétgyermekes családok támogatása is magasabb – mondta Kothencz János.