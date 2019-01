A kormány lemondását követelték a tüntetők Szegeden

Többszáz milliárd forint kormányzati támogatás érkezett



2013 óta kétszázmilliárd forintnál is több kormányzati pénz érkezett Szegedre, és a térségbe. 2013 óta kétszázmilliárd forintnál is több kormányzati pénz érkezett Szegedre, és a térségbe. A Délmagyarországban egy hosszabb cikkben részletesen összeszedtük az adatokat . Ezekből kiderül például, hogy 2013 végétől 2014 elejéig, csupán néhány hónap alatt a kormányzat 28 milliárd forint adósságtól szabadította meg Szegedet, azzal, hogy átvállalta a város teljes adósságállományát. Ezen túl a Modern városok programon belül 70 milliárd forint fejlesztésre számíthat Szeged. Komoly út- és hídfejlesztések kezdődtek, és kezdődhetnek rövidesen. Szintén kormányzati támogatásból valósult meg az ELI, a világszínvonalú lézerközpont, de döntött a kabinet például arról is, hogy biztosítja az építőipari árak emelkedése miatt bizonytalanná vált uszodaépítéshez szükséges többletforrást. Szeged ráadásul a helyi projektek megvalósítására is kap pénzt, több mint 120 milliárd forint támogatásból fejleszthet a város. Ez az egyik legmagasabb kormányzati támogatás, amelynek köszönhetően sportlétesítmények épülnek, piactér és közösségi terek újulhatnak meg, de fejlődik a közösségi közlekedés és gyarapodnak a város gazdasági lehetőségei is. Tavaly év végén pedig azt is bejelentették, hogy gyorsforgalmi út kötheti össze Debrecent és Szegedet.

A Momentum, a Szegedi Civil Háló, az MSZP, az Egységes Közlekedési Dolgozók Szakszervezet, az LMP, a Szegedi Gumigyári Szakszervezet, a Párbeszéd, a DK, a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete, a Jobbik, a Köz-Hasznáért Mozgalom és a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének képviselője is felszólalt azon a tüntetésen, amely csütörtökön délután kezdődött a szegedi Dugonics téren. A tér délután öt órára csaknem megtelt.Először a momentumos Mihálik Edvin beszélt, aki 2019-et az ellenállás évének nevezte. Szerinte Orbán Viktor elüldözte az ország legjobb egyetemét, a saját embereivel tölti fel a bíróságokat, és leépítette a demokratikus intézményrendszert. Elmondta, hogy a tüntetőknek elegük van „Orbán rendszeréből", ami ellen „együtt, közösen" kell küzdeni. Tarnay Kristóf Ábel , a Szegedi Civil Háló képviselője többek között arról beszélt, hogy a tömegtájékoztatás nagy része kormányzati befolyás alatt áll, és az a célja, hogy senki se higgyen senkinek. Azt is mondta a tömegnek, hogy a „kormányzati propagandagépezet egyvalamivel nem számolt: ti nem vagytok annyira hülyék, mint azt ők hiszik".Ezután a szocialista Szabó Sándor kapott szót, aki azt mondta, hogy a Fidesz a magyar dolgozók millióira támadt a munka törvénykönyvének módosításával. Az MSZP-s politikus úgy gondolja, hogy Szeged a magyarországi demokrácia egyik utolsó bástyája, és közös erővel meg lehet buktatni a kormányt. Naszály Gábor , az Egységes Közlekedési Dolgozók Szakszervezetének elnöke pedig azt hangsúlyozta, hogy a szakszervezetek nem pártokkal szövetkeznek, hanem a dolgozók érdekeit védik. Most azért vagyunk itt, hogy a dolgozóink érdekeit védjük – fogalmazott az elnök.A demonstráció további részében a Dugonics téren beszélt még Fehér Attila az LMP képviseletében és Radics Gábor , a Szegedi Gumigyári Szakszervezet titkára. Az ő beszédük meghallgatása után a tömeg a Csongrád Megyei Kormányhivatal Rákóczi téri épülete elé vonult, ahol újabb beszédek következtek. Itt a párbeszédes Kovács Tamás , a DK-s Binszki József Kiss Ernő , a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének megyei elnöke, a jobbikos Tóth Péter , a Köz-Hasznáért Mozgalomtól Tóth Sándor , és Farkas Andrea a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének megyei titkára szólt a fogyatkozó tömeghez. Mindannyian ejtettek szót a munka törvénykönyvének módosításáról, és kivétel nélkül Orbán Viktor távozását követelték.A tüntetés nem sokkal este hét óra után rendben befejeződött.