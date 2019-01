A kormány lemondását követelték a tüntetők Szegeden

2013 óta kétszázmilliárd forintnál is több kormányzati pénz érkezett Szegedre, és a térségbe. A Délmagyarországban egy hosszabb cikkben részletesen összeszedtük az adatokat . Ezekből kiderül például, hogy 2013 végétől 2014 elejéig, csupán néhány hónap alatt a kormányzat 28 milliárd forint adósságtól szabadította meg Szegedet, azzal, hogy átvállalta a város teljes adósságállományát. Ezen túl a Modern városok programon belül 70 milliárd forint fejlesztésre számíthat Szeged. Komoly út- és hídfejlesztések kezdődtek, és kezdődhetnek rövidesen. Szintén kormányzati támogatásból valósult meg az ELI, a világszínvonalú lézerközpont, de döntött a kabinet például arról is, hogy biztosítja az építőipari árak emelkedése miatt bizonytalanná vált uszodaépítéshez szükséges többletforrást. Szeged ráadásul a helyi projektek megvalósítására is kap pénzt, több mint 120 milliárd forint támogatásból fejleszthet a város. Ez az egyik legmagasabb kormányzati támogatás, amelynek köszönhetően sportlétesítmények épülnek, piactér és közösségi terek újulhatnak meg, de fejlődik a közösségi közlekedés és gyarapodnak a város gazdasági lehetőségei is. Tavaly év végén pedig azt is bejelentették, hogy gyorsforgalmi út kötheti össze Debrecent és Szegedet.