A környék lakói megpróbálják átvészelni az éjszakát - elkezdődtek az egyetemi napok a Hattyas soron

– Folyamatosan mérjük a hangerőt. A hangpróba idején maximumra kellett venni, és onnan vettük vissza a megengedett határértékig. Éjszakánként 4-6 fős egyetemistacsoport szedi majd össze a szemetet, a környező házak postaládáiba bedobott szórólapon pedig ott egy telefonszám, amelyet bármikor hívhatnak, közvetlenül nálunk, a szervezőknél csöng a telefon

A szervezők több ezer egyetemistát és külsőst várnak a Hattyas sori sportpályára, a háromnapos Szegedi Egyetemi Napokra. Fotók: Török János

A környékbeli lakók és a szervezők is felkészültek a több ezer egyetemista és szórakozó fogadására a Hattyas sori sportpályán és környékén. Csütörtök este kezdődött a Suniversity Days – Szegedi Egyetemi Napok 2019 rendezvénysorozat, amely évek óta három éjszakán át borzolja a lakók kedélyeit, amiről minden évben beszámolunk.A rendezvény szervezője, Kánvási Tamás elmondta, a lakók pedig ingyen jöhetnek be a fesztiválra, így próbálják őket kárpótolni az álmatlan éjszakákért.– mondta a szervező.A sportpályával szemben lévő ház egyik lakója, Bálint Aranka azt mondta, ha betartják a szervezők a hangerőre vonatkozó szabályokat, akkor reméli, tűrhető lesz a következő két éjszaka. – Mi nem megyünk el itthonról, hanem a kert végében lévő, hátsó épületbe költözünk a fesztivál idejére, oda nem hallatszik be annyira a zene. Nagyobb a gondunk a taxisokkal, akik a padkára felhajtva állnak meg. Nincs mit csinálnunk, megpróbáljuk átvészelni – magyarázta az asszony.Kevésbé volt megértő és beletörődő a Szabad sajtó utca 3. alatti házban élő, Györgyiként bemutatkozó nagymama, aki azt mondta, belefásultak a folyamatos küzdelembe.