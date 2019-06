A környezetgazdák kérik majd a jegyeket és a bérleteket

Jegyet a modern automatákból a járművön is válthatunk, ám hamarosan már más cég ellenőrzi, hogy jogszerűen utazunk-e. Fotó: Frank Yvette

Úgy változik a jegyellenőrzés a szegedi tömegközlekedési járatokon, hogy aki nem bliccel, vagy bliccel de nem bukik le, az semmit sem vesz észre az egészből. A lényeg, hogy július 1-től a Dakört helyett a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai kérik a jegyeket és a bérleteket.Ez a Volán-társaságok átszervezése miatt lesz így, ugyanis hamarosan egy állami társaság végezheti az autóbuszos közösségi személyszállítást Magyarországon. Ezt a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter közölte még február végén. Bártfai-Mager Andrea akkor elmondta, hogy a kormányzat célja VOLÁNBUSZ Zrt. és a hat regionális közlekedési központ egyesítése. A miniszter az integráció előkészítésével és lebonyolításával – a közlekedési központok teljes körű bevonása mellett – a VOLÁNBUSZ Zrt.-t bízta meg. Bártfai-Mager Andrea szerint az integráció végén egy egységes, országos lefedettséget biztosító közszolgáltató társaság jön létre, ami költséghatékonyabban, szervezettebben működik majd, és az utazási igényekhez is jobban igazodik.Ez a folyamat ért el most oda, hogy a DAKK átadja a jegyellenőrzést a környezetgazdáknak. Makrai László, az önkormányzati társaság ügyvezető igazgatója a Délmagyarországnak elmondta, hogy az új feladat miatt létrehozzák a cégen belül a Közlekedésszervezési divíziót. Változást pedig azért nem lehet majd látni, mert átveszik a Dakört-től a feladatot ellátó összes embert, azaz a 27 ellenőrt is. Az ügyfélszolgálati irodát is ők üzemeltetik, legalábbis az év végéig biztosan. Azaz akinek problémája vagy valamilyen ügyes-bajos dolga van, továbbra is a Kossuth Lajos sugárút 50. szám alatti épületbe kell mennie.Makrai László azt is elmondta, hogy később a József Attila sugárút és a Római körút sarkán álló, volt 2-es tanács épületét fogják erre használni. Az ügyvezető igazgató szerint a szerződések módosításával, valamint az informatikai és technológia átállással egyaránt jól haladnak. Megtudtuk azt is, hogy a városi közlekedésen kívül a helyközi járatok ellenőrzéséből is kivonul a Dakört.Így, szintén július 1-től a DAKK ellenőrei dolgoznak majd a regionális, elővárosi és országos vonalakon, de a DAKK ellenőrzi a jegyeket és a bérleteket Hódmezővásárhelyen, Makón, Mórahalmon és Szentesen is. Ez pedig azzal jár, hogy ezeken a településeken módosul a pótdíjazáshoz kapcsolódó utólagos bemutatás, bemutatási díj-, menetdíj különbözet- és pótdíj befizetés módja is. A változásról a közlekedési cég honlapján lehet tájékozódni.