A középiskolákba készülők többségének kudarcélmény lett az első vizsga - Kevés lett idén a jó felvételi dolgozat

Több mint 70 ezer 10–14 éves diák vett részt idén a középiskolai felvételin. A 9. évfolyamra 55 ezren, a 7. évfolyamra 9600-an, az ötödikre pedig csaknem 6 ezren jelentkeztek. A gyerekeknek először magyarból, majd matematikából kellett számot adniuk tudásukról. Szakemberek egybehangzó véleménye szerint kifejezetten nehéz volt az idei feladatsor – különösen a hatosztályos gimnáziumokba felvételizőkkel szúrtak ki a feladatkészítők. Az ő dolgozataikat ugyanis gyakorlatilag szinte lehetetlen volt 45 perc alatt megírni. A szövegértési feladat például jóval hosszabb volt, mint a korábbi években, így az a vártnál több időt vett igénybe. De a nyolcadikosok matematikatesztje sem volt sokkal könnyebb: nekik negyven kérdésre kellett válaszolniuk, ráadásul három – több időt igénylő – szöveges feladatot is kaptak.A magyarfeladatsort az Arany János Általános Iskola humánmunkaközösség-vezetőjével értékeltük. Popovicsné Molnár Andrea szerint a felvételi legnagyobb kihívása a gyerekek számára, hogy hogyan gazdálkodjanak az idővel. – A legtöbb kudarcélmény abból adódik, hogy nem elég az idő, illetve hogy nyomás alatt nem jut a gyerek eszébe olyan dolog sem, amit máskor magabiztosan tud. Emellett erre a korosztályra jellemző, hogy az utasításokat is pontatlanul értelmezik, márpedig a négyosztályosok feladatsorában erre hatványozottan oda kellett figyelni.A tanárnő szerint a nyolcadikosok feladatai közül a próza és a vers összehasonlítása volt a legnehezebb feladat, de a közmondások sem voltak egyértelműek. – Alapvetően nem tűnik bonyolultnak ez a kérdéssor, de a precíz, aprólékosan dolgozó gyerekek könnyen elvérezhettek az időhiány miatt. A hatodikos felvételi véleményem szerint sokkal nehezebb volt: sokrétű feladatsort állítottak össze, és rengeteget kellett benne olvasni, ami sok időt vett el.A matematikafelvételit a Bonifert Domonkos Általános Iskola szaktanárával, Szalainé Szunyi Klárával néztük át. Kiemelte: a feladatok többsége mindkét korosztályban a logikus gondolkodást és a tananyag kreatív alkalmazását mérte.– A hatodikos feladatsor nehéz volt. Három bonyolultabb szöveges feladat is szerepelt, amelyekkel mindig az a baj, hogy sok szempontot kell figyelembe venni, vagyis nagyon fontos a szövegértelmezés. A tízes feladat pedig olyan típusú volt, amellyel a tanórán biztosan nem találkoztak a gyerekek. A nyolcadikos felvételibe is három nehéz feladat került, az utolsó kevés gyereknek sikerült. Azt gondolom, nehezebb volt, mint a korábbi évek feladatsorai.Az általunk megkérdezett szakemberek úgy fogalmaztak, a felvételi vizsgára már nem elég az iskolában tanultak tudatával beülni: aki nem készül rá külön, szinte biztos, hogy rosszul teljesít, hiszen nem tananyagot kér számon. Jól mutatják ezt az eredmények is: a tesztek összesített országos átlaga évek óta 50–70 százalék között mozog, ami azt jelenti, hogy a feladatsorok nehézsége jócskán a gyerekek tudásszintje fölé van beállítva.Néhány iskola már közzétette egyébként az elért eredményeket, amelyeket böngészve látszik, idén is kevés az igazán jó dolgozat. A Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban például 122-en írtak hatosztályos felvételit. Ők feltételezhetően a matematikaosztályba akarnak bekerülni, mégis csupán 36-an teljesítettek legalább 40 pontra. Magyarból ez csak 18 gyereknek sikerült, és 46 pontnál senki nem ért el többet.A négyosztályos felvételizők között a Radnótiban matematikából rosszabbul, magyarból jobban teljesítettek a diákok, mint a hatosztályos felvételizők. Mivel az ország egyik leg-erősebb gimnáziumáról van szó, ahova a legjobb képességűek jelentkeznek, összehasonlításképpen megnéztük egy szintén jó nevű, de kevésbé erős gimnázium eredményeit is. A Deákban 276-ból 37-en írtak magyarból 40 pont feletti dolgozatot, matematikából pedig csak 14-en.A felvételi eredményeit több iskola közzétette már, és sok helyen már meg is lehetett nézni a dolgozatokat. Ezt a szülők összehasonlíthatják az Oktatási Hivatal weboldalán közzétett megoldókulccsal, és ha úgy vélik, hogy nem megfelelő a javítás, jelezhetik az intézmény vezetőjénél. Ezután február 7-éig minden diák hivatalos értesítőt kap az eredményekről. A középiskolai felvételi jelentkezést ennek az eredménynek a függvényében célszerű megtenni, legkésőbb február 18-ig.