A középiskolásoké volt a főszerep a néprajz tanszéken

Fotó: Karnok Csaba

Az SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéke még tavaly ősszel hirdette meg hon- és népismereti pályázatát, Generációk értékei címen. A szervezők arra voltak kíváncsiak, hogy a különböző témakörökben - ünnepek, gazdálkodás, első világháború - milyen hagyományokat őriznek települések, családok, s a generációk során ez hogyan öröklődött, módosult, gyarapodott vagy kapott új formát. A diákok pályaműveinek saját gyűjtésből származó adatokat is tartalmazniuk kellett, ez volt ugyanis a zsűri legfőbb támpontja az értékelésnél.Az első három helyezett dolgozataival ismerkedhetett meg az, aki ellátogatott az eseményre. Varga Réka munkáján keresztül megtudhattuk azt, hogyan zajlott régen, és hogyan zajlik most egy apátfalvi disznóvágás. A nagymama emlékeinek, képeinek, és a kilencedik osztályos tanuló személyes tapasztalatainak viszonylatában megmutatkozott, hogy milyen közösség összetartó ereje is van egy disznótornak, és hogy a családtagoknak a folyamatokban betöltött szerepe hogyan is változott az idő múlásával. Megismerkedhettünk Kunszentmárton első világháborús életével is. Oláh Szabolcs tolmácsolásában nem csak egy átfogó helytörténeti összefoglalót kaptunk, de a Nagy Háború hősei is felszínre kerültek. Arcok és a történelmi időkbe kódolt sorsok és tragédiák is feltárultak a háború kezdetétől egészen a lezáró békét követő időszakig. A harmadik előadás is főként a személyes élményekre épített. Kratochil Vivien Bugacra kalauzolta el a közönséget, gyűjtésének tárgyát főként a nagyszüleivel készült interjúk képezték. A mezőgazdaság témakörében forgó dolgozat az ember és a termőföld kapcsolatára koncentrált.Elődeinken keresztül ismerhetjük meg magunkat - hangsúlyozta Dr. Barna Gábor, az SzTE BTK egyetemi tanára méltatva a diákokat, akik a programok végeztével egy körbevezetéssel is gazdagabbak lettek. Az értékes könyvnyeremények mellé ez értékes tapasztalatként társult, hiszen a díjazottak ennek révén beleláthattak a tanszéken folyó munka, kutatások egy részébe.Érdemes figyelni a tanszék honlapját [https://etnoszeged.wordpress.com/], hiszen idén tavasszal újabb témákkal, és a kreativitásnak is nagyobb teret engedő lehetőségekkel bővül majd a pályázat. A középiskolás korosztályon túl az idősebb, néprajzos végzettséggel nem rendelkező közönség is lehetőséget kap majd, hogy vagy írásban, vagy fotókon keresztül reprezentálja kulturális örökségünk érdeklődésének, na és persze a témakiírásoknak megfelelő szeletét.