A közoktatásban sem lehetetlen megtanulni az idegen nyelvet - Jövőre a nyelvvizsga már belépő lesz az egyetemre

69 százalék már nyelvvizsgával jött

Iskolán kívül is sokan tanulnak

Angolóra az egyetemi gimnáziumban. Nem mindegy, mekkora létszámú csoportokban tanulnak nyelvet a gyerekek. Fotó: Karnok Csaba

Többfajta vizsga közül lehet választani

A makói József Attila Gimnáziumban is azért dolgoznak, hogy még több diák tegyen sikeres nyelvvizsgát. Fotó: Szabó Imre

Próbanyelvvizsgát is íratnak Makón

Idén jelentkezhetnek utoljára nyelvvizsga nélkül felsőoktatási intézménybe a diákok. Bár a napokban jelentek meg ennek ellentmondó sajtóhírek, a minisztérium nem tervez engedményeket tenni az öt éve már egyszer bejelentett dátumhoz képest, így 2020-tól már csak az reménykedhet továbbtanulásban, akinek legalább egy középfokú nyelvvizsgája van. Ezzel viszont az országos adatok szerint meglehetősen kevesen rendelkeznek. Az utóbbi években ugyanis a felsőoktatásba jelentkezők mindössze 45 százalékának volt nyelvvizsgája, de a felvetteknek is csak 55 százaléka rendelkezett ilyen papírral.Szegeden valamivel jobb a helyzet: a Szegedi Tudományegyetemtől kapott tájékoztatás szerint az ide jelentkezők 69 százalékának van nyelvvizsgája. Azoknak pedig, akik ezt nem szerezték még meg az érettségiig, ingyenes alap-, illetve szaknyelvi képzést, és nyelvvizsgázási lehetőséget biztosítanak. Ez eddig segítette azokat, akiknek ezen múlt a diplomájuk megszerzése, jövőre azonban már be sem adhatják jelentkezési lapjukat, akik nem tudják középfokú nyelvtudásukat igazolni.Tóth Judit, az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola angol nyelvi munkaközösségének vezetője szerint a közoktatási órakeret adott akár még két nyelvvizsga letételéhez is. Hogy ez sok diáknak mégsem sikerül, az elsősorban az iskolák közötti különbséggel magyarázható, amit szakértőként, az iskolákat járva maga is tapasztal.– A diákok családi háttere, a motivációjuk, a tanulékonyságuk, illetve a tanítás minősége is meghatározza az iskolai nyelvoktatás sikerességét – mondta el. – Természetesen nem kedvez az iskolai nyelvóráknak, hogy nagy létszámú csoportokban tanulnak a gyerekek, illetve az sem mindegy, milyen tudással érkeznek a középiskolákba, és milyen tudásszintű csoportokat lehet ott kialakítani. Azt pedig el kell fogadni, hogy heti négy-öt óra esetén nem lehet abban bízni, hogy „rájuk ragad" a nyelv. Azok a diákok lesznek sikeresek, akik dolgoznak azért, hogy megtanulják azt.Az egykori Ságváriban egyébként 90 százalék feletti a nyelvvizsgával rendelkező diákok száma. Tóth Judit azonban hozzátette: többségük igénybe vesz az iskolai órákon kívül is segítséget, hogy ez sikerüljön, hiszen a vizsgafeladatokra külön kell készülni. Nyelvtudásuk azonban enélkül is megvan, éppen ezért egyetért azzal, hogy a nyelvvizsgát a középiskolás években kell megszerezni.– Az egyetemen már nincs napi kötöttséget jelentő nyelvtanítás, így akkor már sokkal nehezebb motiválni a fiatalokat.A szegedi Katedra Nyelviskola ügyvezetője, Végh Zsuzsanna is úgy látja, hogy azok a fiatalok, akiket érint a jövőre életbe lépő rendelkezés, már most is biztosan rendelkeznek legalább A2-es szintű, vagyis alapfokú tudással, amelyet általános vagy középiskolában szereztek meg. Ezt pedig egy év alatt fel lehet fejleszteni B2-es szintre.– A legnagyobb probléma, hogy a közoktatásban a nyelvtanulásnak nincs biztosítva a folytonossága, akár többször is újrakezdhetik a gyerekek iskola- vagy akár tanárváltás alkalmával. Éppen ezért hiába lenne elég az általános iskolai 500, majd ezt követően a középiskolai 400 óra akár egy felsőfokú nyelvvizsga megszerzéséhez, nem az a gyakorlat, hogy ezt sikerül is letenniük a diákoknak.A középfokú vizsga viszont nem elérhetetlen – főleg azért, mert ma már számtalan fajtája közül lehet választani.– Van, amelyik csak magyar, más nemzetközi bizonyítványt is ad. Utóbbi előnye, hogy külföldi intézményben is használható – mondta el Gáspár Márty, a Katedra vezető nyelvtanára. – Azért jó, hogy széles a paletta, mert mindenki megtalálhatja a neki leginkább fekvő fajtát. Van ugyanis, akinek a nyelvtan megy jobban, másnak a gyors szövegértés. Az elérhető vizsgák közül mindegyik követelményszintje ugyanaz, nem mindegy azonban, melyik mire helyezi a hangsúlyt. Egy biztos: könnyű nyelvvizsga nincs, szakértők azonban mindenkinek tudnak abban segíteni, hogy a meglévő képességeivel kinek melyik lehet a legideálisabb.Általában a gimnáziumok számára, így a Makói József Attila Gimnázium számára is a felsőoktatásban való továbbtanulás előkészítése a legfőbb cél – mondta az igazgató, Martinuszné Korom Gabriella. Úgy gondolja, a nyelvvizsgával kapcsolatos kötelezettség plusz külső motivációként hat tanulóikra, és reméli, hogy ez sokakat inspirál majd az eddiginél is nagyobb erőfeszítésre, szorgalomra. – Mi magunk is teszünk lépéseket a nyelvoktatás színvonalának növeléséért – hangsúlyozza. Ilyen például a nyelvi csoportok szintek szerinti beosztása, az optimális létszámú csoportok kialakítása, a nyelvi lektor alkalmazása, de a próbanyelvvizsga íratása is ezt a célt szolgálja. – Bízunk abban, hogy tovább tudjuk növelni a sikeresen nyelvvizsgázók számát – tette hozzá.