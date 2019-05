A közös munka a legjobb buli - engedelmességi vizsgát tettek a kutyák és gazdáik - fotók

– Aki szereti a kutyáját, szeret vele foglalkozni – mutat rá Martonosiné Matkó Erika, a szegedi Kedvenc kutyakiképző iskola vezetője.Ahogyan a gyerekek is járnak iskolába, és közben elsajátítják az alapvető viselkedési normákat, a kutyáknak is szükségük van minderre, hiszen máskülönben igen nehéz az együttélés. Csak éppen ők visszajönni, helyben maradni, ülni és feküdni tanulnak, na meg persze a gazdira koncentrálni, mintha körülöttük a világon senki más nem létezne. Egy hároméves kutya már kész felnőtt, emberi években számítva 18–20 éves, ezért érdemes a közös „munkát" gyerekkorban elkezdeni.– Szívem szerint minden kutyásnak kötelezővé tenném az alapengedelmességi vizsgát, mert nagyon jól megmutatja, milyen kapcsolat alakult ki a kutyatulajdonosok és gazdáik között. Sokan, ha azt is hiszik, hogy jól kezelik kedvencüket, tévednek. A vizsga és a hozzá tartozó bizonyítvány csak a megkoronázása az odáig vezető kitartó munkának – biztat az iskolavezető, miközben nagyon drukkol a saját diákjainak az Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete (EbHoK) és a Kedvenc kutyaiskola által szervezett nemzetközileg is elismert BH és IGP (IPO) szintű munkavizsgán tegnap.Kilenc gazdi szerette volna felmérni, hol tart a kutyájával, és nevezett bátran a vizsgára. Az okos négylábútekintetek között volt aprócska yorkié és németjuhászé is. Aki átment, rettentő büszke, aki nem, az se csüggedjen, hiszen a megszerzett tapasztalat már az övé.