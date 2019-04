A köztársasági elnök felesége az oltások fontosságáról beszélt Szegeden

– Négy gyermekem van, és áldásnak tartom, hogy felnevelésükben segítségemre volt a modern orvostudomány. Én kiállok a védőoltások fontossága mellett

Huszonötödik alkalommal rendezték meg az Országos Védőoltási Továbbképző Tanfolyamot, amelynek idén Szeged adott otthont. Az orvosok előadásokat hallgathattak meg az aktuális problémákról, illetve olyan témákról, mint például a visszatérő klasszikus fertőző betegségek, a biológiai terápia vagy éppen az állatvilágból elkapható betegségek.A csütörtöktől szombatig tartó programon pénteken részt vett Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége is. Beszédét Márai Sándor Füveskönyvéből vett idézettel kezdte, miszerint nem az orvos hozza a betegségeket, hanem a betegségek az orvosokat. Kiemelte: a mai világban is vannak tévhitek, amelyek a tájékozatlanságnak és a félelemnek köszönhetők. Azt azonban szem előtt kell tartani, hogy például az, hogy már nem népbetegség a tbc, és a feketehimlő sem szed áldozatokat, az oltásoknak köszönhető.– jelentette ki Herczegh Anita. A köztársasági elnök felesége emlékeztetett: az, hogy Kárpátalján, Erdélyben és Felvidéken kanyarójárvány törhetett ki, vagy hogy New Yorkban egészségügyi szükséghelyzetet kellett hirdetni, mind az oltásellenesség miatt fordulhatott elő. A tanfolyam résztvevőinek pedig azt mondta: ők az ország egészségének megőrzését szolgálják.