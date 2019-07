A lakóknak nem szóltak: szélesítik a Bencfahát utcát

Mindenféle előzetes tájékoztatás nélkül jelentek meg a munkagépek néhány héttel ezelőtt a Bencfahát utcában, az ott élőknek elképzelésük sem volt, milyen munka kezdődik el arra. Takács Terézia olvasónk azt mondja, ha nem érdeklődnek a munkát végző szakemberektől, még most sem tudják, mi zajlik előttük. – Felmarták az egész utat, eltűnt a korábbi burkolat, és a két szélén is jelentős sávot kiástak. Kiderült, nemcsak új út lesz, ki is szélesítik az utcánkat, pedig a 76Y busz mindennap itt jár el, mindig elfért, ha pedig úgy volt, félreálltak az autósok néhány pillanatra. Szerintem nem pont ebben az utcában kellene ilyen munkát végezni, vannak ennél sokkal rosszabb állapotú útszakaszok a városban. Nyilván örülünk neki, csak attól tartok, hogy felesleges pénzkidobás lesz, a munkásoknak pedig pluszmunka, ugyanis a kapott információink szerint ősszel csatornázási munkálatok lesznek, kicserélik a vízvezetéket. Ehhez pedig fel kell majd bontani az új utat is – panaszolja Terézia. Olvasónk szerint valami súlyos koordinációs hiba történhetett, a hatóságok közötti kommunikáció pedig elmaradt. Tavaly decemberben egyébként már volt hasonlóra példa Szegeden. Nem sokkal azután, hogy a Mars tér 15. előtti buszmegállót átadták, rögtön fel is kellett törni az új burkolatot, ugyanis csőtörés történt. Vélhetően az útjavítási munkálatok előtt elmaradt a vezetékek állapotának vizsgálata, így később ki kellett javítani az ivóvízhálózatban lévő hibát.Most a Bencfahát utcának a Beszterce utca – Dobi István utca közötti szakasza újul meg, amin a Colas Zrt. dolgozik. A kivitelező Tápé mellett több városrészen – Baktóban, Petőfi-telepen, Felsővároson, Alsóvároson, Újszegeden – dolgozik, ennek a beruházásnak a része a Szentháromság utcán zajló építkezés is, melyről néhány hete adtunk hírt lapunkban. Összesen 523 millió 483 ezer forintba kerül a városnak az útjavítás.