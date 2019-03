A lámpaoszlopnak is füle van - fotó!

Ha a falnak van, akkor a lámpaoszlopnak is lehet füle. Fotó: Tóth Anett

A pletykálás pszichológiája szerint azért űzzük eme nemes cselekedetet, mert eltereli a figyelmünket saját problémáinkról. Vagy épp emlékeztet minket arra: másoknak sem fenékig tejfel. Ennek a jelzőlámpának pedig nem lehet mindig könnyű. Egy forgalmas helyen áll, egy nagy útkereszteződésben. Megannyi biciklis, gyalogos, autós és még a kettes villamos is ott suhan el naponta több százszor. Zűrös munka, sok stressz. Ha meg beteget jelent, rögtön mennek és helyrerakják, hiszen nélküle megállna az élet. Meg persze sokkal veszélyesebb is lenne.Nem csoda, hogy szegény hallgatózik. Elvégre unalmas lehet mindig ugyanaz. És legyünk őszinték, a villamoson az emberek is olykor elkezdenek fülelni, ki mit mond. Még ha nem is ismerik az illetőt.