A Last Christmas után is van élet: zenevendégség hiányzik a fa alól - íme Dr. Rock karácsonyi zenelistája

Egy tavalyi felmérés szerint minden idők legnépszerűbb karácsonyi dala nem a Last Christmas. Ez meglepő, ha azt gondoljuk, hogy az októbertől december végéig tartó időszak lejátszási gyakorisága egyenes arányban áll a valódi népszerűséggel. Másrészt nem az, hiszen a gyakori ismétlés nem mindig tesz jót a népszerűségnek. Pláne karácsonykor – legalábbis egy brit pszichológus szerint. Linda Blair kutatásaira alapozva, azt mondja, nem érdemes már hónapokkal az ünnepek előtt karácsonyi dalokat hallgatni, mert akkor is a karácsonnyal járó stresszt idézik fel az emberben, ha egyébként semmi bajunk nem lenne velük. Okfejtése szerint ünnepi számokat ugyanis a legritkábban hallgatunk otthon, automatikusan a plázákban, bevásárlóközpontokban való túlhajszolt ajándékvadászathoz kötjük őket, így akkor is idegessé tesznek, ha arra november elején például még semmi okunk nem lenne.Minden idők legnépszerűbb dala egyébként egy szintén rendkívül sokat játszott sláger, Mariah Carey 24 évvel ezelőtt íródott All I Want for Christmas című dala lett, második helyen pedig egy itthon kevésbé ismert The Pogues-szám, a Fairytale of New York végzett, megelőzve a már említett Last Christmast.Ízlések és pofonok persze különbözők. Az viszont biztos, hogy a karácsonyi zenék témája senkit sem hagy hidegen. Az idei év ünnepi szezonjának egyik legpezsgőbb vitája arról szólt például, hogy az 1944-es Baby, It’s Cold Outside című dal, melyet előszeretettel játszanak a rádiók ebben a szezonban, s melyet Michael Bublé is feldolgozott, vajon a nők elleni erőszakról szól-e, vagy sem. Bár a nyers szöveg valóban az előbbire engedne következtetni, a hozzáértők felhívják rá a figyelmet, hogy ha jobban megfigyeljük és az adott kor elvárásaihoz igazodva elemezzük a dalt, akkor rájöhetünk, hogy nem a sovinizmus, hanem épp a feminizmus egyik legkorábbi himnuszáról van szó. Felületes olvasatban a Baby, It’s Cold Outside szövege szerint a nő el akar menni a férfi lakásáról, többször nemet mond, de a férfi nem engedi távozni, mert rá akarja venni a nőt a szexre, és semmilyen elutasítást nem fogad el. Csakhogy – hívják fel rá a figyelmet a szakértők – igazából nem ez történik, a nő kéreti magát, és a korban jellemző kifogásokra hivatkozik, miközben igazából egyszer sem mondja, hogy nemet akar mondani, csupán azt, hogy nemet kell mondania. Hogy kinek van igaza, azt mindenki döntse el maga. De tény, hogy bár a botrány kirobbanása után azonnal levették az amerikai rádiók az ünnepi lejátszási listákról, az elemzői cikkek megjelenésének köszönhetően a hallgatók visszaszavazták a dalt az éterbe.Pleskonics András rocktörténész, azaz Dr. Rock úgy véli, egyáltalán nem lenne kötelező ragaszkodnunk csupán megszokásból a már unásig ismételt karácsonyi dalokhoz. Legyen szó a Last Christmasről, az All I Want for Christmasről vagy a Baby, It’s Cold Outside-ról, sokat ront az élvezeti értékükön, hogy azt gondoljuk, mást nem is helyezhetünk az ünnepi palettára. – Karácsonykor minden az evés és az ajándékozás körül forog. Állandóan kutatunk, főzünk, szinte megbolondulva készülünk arra, hogy mit teszünk majd az asztalra, arra viszont nem, hogy milyen zenével vendégeljük meg egymást. Pedig utóbbi nagyon hiányzik a karácsonyfák alól – mondja a zenetörténész.Nem csak azok a dalok hangolhatók össze az ünneppel, melyek karácsonyi tematikában születtek, hívja fel rá a figyelmet. – A hollywoodi szuperlöttyök és a rájuk fogyott cukormáz könnyen okoznak karácsonymérgezést. Hiába gyönyörűek Bill Cosby vagy Frank Sinatra dalai, de karácsonykor sokszor már fájnak az embernek – világít rá, és hozzáteszi, ő ebben az időszakban épp ezért kerüli is az ünnephez kötődő, agyonjátszott szerzeményeiket, inkább olyankor hallgatja az egyébként nagyszerű dalokat, amikor nem folynak a csapból is. – Ma már korlátlan lehetőségeink vannak, ha arról van szó, hogy zenéhez szeretnénk jutni. Míg régen napokat töltöttünk egy-egy jó válogatásalbum összeállításával, ma már percek alatt letölthetünk bármit. Country, jazz, blues, klasszikus – akármi jöhet, amivel kellemessé tudjuk tenni az ünnepet – mutat rá, és hozzáteszi: érdemes minél több anyanyelvi, magyar ihletésű zenét keresni, hiszen mégiscsak az szól igazán hozzánk.Jó szívvel ajánlja például Gryllus Vilmos Karácsonyi angyalok című lemezét, és elmondja, humorral is nyugodtan fűszerezhetjük az ünnepet, az nem ront a szentségén. – Létezik olyan Jingle Bells-felvétel, amelyet kutyaugatásból és macskanyávogásból raktak össze. Aztán mehet klasszikus jazz Ella Fitzgeralddal például, de rock and rollt is simán el tudok képzelni a fa alatt. Vangelis, Beethoven vagy valami gyönyörű magyar tárogatózene – ez mind-mind belefér a karácsonyba. Ám aki a lélek igazi mélységei felé szeretne haladni, annak mindenképp ajánlom a bluesválogatást – emeli ki. – Ez tényleg jó alkalom arra, hogy kicsit magunkba nézzünk és közelebb kerüljünk egymáshoz, hiszen mi másról is szól a karácsony, ha nem erről. A mai világban egyre nagyobb a szakadék fény és árnyék között. 