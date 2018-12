A legdrágább a legjobb, de akad olcsó termék is, ami finom: ünnepelni és büntetni is lehet a szaloncukorral

Egy kiló édesség 800 vagy 6500 forintért

Alkoholt inkább a pohárba

Találd ki, mit eszel!

Jutalomfalat aranyáron

A karácsony elengedhetetlen kelléke a szaloncukor. Feltételezve, hogy nem csak dekorációs szándékkal vásároljuk, megpróbáltuk feltérképezni, hogy a kilóra kapható, ömlesztett termékek milyen minőségűek. Vajon már az ünnep előtt elfogy majd, ha ez kerül haza, vagy még húsvétkor is azzal dobálóznak majd a gyerekek?Hat üzletben összesen 22-féle szaloncukrot vásároltunk, és bár nem reméltünk sokat a legolcsóbb kategóriás szaloncukroktól, el kell áruljuk: a legtöbb minden várakozásunkat alulmúlta.A Tesco, a Lidl, a CBA, a SPAR, illetve egy belvárosi zöldséges kínálatát teszteltük, amelyek közül az árversenyt a CBA nyerte. Az angyalkás papírba csomagolt szaloncukrokat itt kilónként 799 forintért kínálják. A Tescóban 999, a Lidlben 1199, a SPAR-ban pedig – ahol egyébként ugyanazt a szaloncukrot árulják, mint a Lidlben – 1299 forintot kérnek az ömlesztett szaloncukor kilójáért. A Toscana zöldségest azért vettük bele tesztünkbe, mert tavalyról tudtuk, hogy különleges szaloncukrokat is árulnak. Ott a hagyományos ízvilágúakat 1480, a fantáziadúsabb termékeket 2480 forintért kínálják.A zselés szaloncukrok versenyét a CBA terméke nyerte: visszahozta gyerekkori emlékeinket. A Lidl terméke, úgy éreztük, kissé már modernizált verzió, de szintén finom volt. A Tesco termékében viszont ropogott a kristálycukor, ami nem igazán tette szerethetővé. A másik nagy klasszikus a kókuszos, amelyből a zöldségesnél vásárolt, angyalkás verzió nyert tesztcsapatunknál. Nem volt túl édes, ellenben még kókuszdarabokat is találtunk benne. A CBA kókuszos szaloncukrát kissé édesnek, de még mindig finomnak találtuk, a többi viszont nagyjából ehetetlennek bizonyult. A Tesco terméke kókuszízű marcipán, a Lidl kókuszos szaloncukra pedig ugyan illatában hozta a kókuszt, utóízében viszont inkább a homokot. Ebben a mezőnyben kóstoltuk a zöldségesnél vásárolt kókuszlikőrös szaloncukrot is, ez azonban többek szerint leginkább a Technokol ízére hasonlított.Ha már alkoholos szaloncukor: ugyanitt vettünk még két másikat is. Az ír krémes többek szerint finom volt, az alkohol azonban csíp benne, és nem is emlékeztet a klasszikus női ital ízvilágára. A tojáslikőrösben elhelyezett zöld trutymó pedig már látványra is elég bizarr volt, aki pedig kóstolta, azt mondta, megtalálta a mezőny legszörnyűbb termékét.Két marcipános szaloncukor került tesztünkbe – és mindkettő jó választásnak bizonyult. A CBA terméke a klasszikus verzió, a belvárosi zöldségesnél pedig marcipánkrémest árulnak, amelyben a töltelék folyik, és szintén hozza az elvárt ízvilágot.Több szaloncukorról hosszas elmélkedés után sem sikerült megállapítanunk, milyen ízű lehet. Ilyen volt például a Tesco zöld szaloncukra, amely jóindulatúbb tesztelőink szerint sportszelet jellegű, a többség viszont hamarabb érzett benne szilvapálinkát, mint rumot. Ugyanitt vettünk rózsaszín édességet is, amely nemcsak a csomagolásában, hanem belülről is az. Barbie-ízűként aposztrofáltuk, és megállapítottuk, ha a gyerek kettőt megeszik belőle, soha többet nem akar majd szaloncukrot. Hasonlóan rossz választásnak ítéltük meg a Lidl barna színű termékét, amit volt, aki ki is köpött. – Mintha kevertet ittam volna – jellemezte kollégánk. A sárga szaloncukrot sem tudtuk beazonosítani: karamella éppúgy lehetett, mint dió vagy gesztenye – bármit is írtak rá.Két kakukktojást találtunk a fényes papírokat bontogatva, amelyek meztelen szaloncukorként, csoki nélkül árválkodtak a csomagolásban. Mindkettőt a CBA-ban vásároltuk. A vajkaramellás szaloncukor konkrétan vajkaramella, abból is az omlós, nem a fogba ragadós verzió, amit értékeltünk. A gumicukor pedig egy masszív gumidarab, amelyet se elvágni, se elszakítani nem tudtunk. Akinek jutott belőle, azt mondta, nincs íze, azt viszont megállapítottuk, hogy az a gyerek, aki ilyet kap, legalább fél óráig ellesz vele, vagyis egészen gazdaságosan meg lehet vele oldani a szaloncukorkérdést.Nagyjából egykilónyi szaloncukor elfogyasztása után tesztcsapatunkban már csak az tartotta a lelket, hogy kóstolónkba becsempésztünk néhány prémium kategóriás terméket is. A Stühmer is kínál ugyanis szabadon szedhető és összeválogatható ízű szaloncukrokat – 6500 forintos kilónkénti áron. Eláruljuk: az előző kategória 84 darab szaloncukrának összesített ára kevesebb volt, mint a 12 darab Stühmeré, de meg kellett állapítanunk, ez legalább nem volt kidobott pénz. A mézeskalács és zserbó ízesítés kifejezetten a karácsonyi hangulatot idézte, az édes-sós mandulanugátost pedig egyszerűen zseniálisnak ítélte csapatunk. Utóbbi ráadásul kibontva is gyönyörűen mutatott, az ízléses papír ugyanis egy szép bonbont rejtett. Rossz hír, hogy a minőségi csokoládégyártó is tud tévedni: a mézes tojásfehérje frappé szaloncukor nagyot hasalt csapatunknál. Kemény is volt, ragadós is: ahogy egyik kollégánk mondta, a nagyit nem túl praktikus ezzel kínálni.