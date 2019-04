A legidősebb jelentkező 72 éves - 5 százalékos növekedéssel felülmúlta az országos átlagot az SZTE

Természettudományok és informatika az élen

Negyvennégy országból 14 596 jelentkező 27 289 jelentkezést adott be a 2019-es általános felvételi eljárásban a Szegedi Tudományegyetem által meghirdetett több mint 650 szakra. Első helyen pedig 8033-an jelölték a QS rangsor szerinti legjobb magyar egyetemet -. A 2018-as adatokhoz képest hat százalékkal – összesen 860 fővel – emelkedett az SZTE valamely képzésére jelentkezők száma. Nőtt az érdeklődés a zeneművészeti, a fogorvos-, és a gazdaságtudományi képzések, valamint a távoktatás iránt.

Az első helyes jelentkezők közül a legtöbben – több mint 1800-an – a Természettudományi és Informatikai Karra adták be jelentkezésüket. Népszerű még az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi, a Juhász Gyula Pedagógusképző és a Gazdaságtudományi Kara is. A jelentkezési adatok alapján a 10 legnépszerűbb szak közé került a programtervező informatikus, a pszichológia, a gazdálkodási és menedzsment, az általános orvos, a jogász, a kereskedelem és marketing, a gyógypedagógia, a pénzügy és számvitel, az óvodapedagógus és a biológia képzés. Nagy az érdeklődés a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karán új szakként induló villamosmérnök képzésre is, ide 135 diák adta be jelentkezését, közülük 40-en első helyen.

Az SZTE START ösztöndíjjal vonzza a legjobb magyar középiskolásokat

Az első helyes jelentkezők támogatására indította el 2018-ban SZTE START ösztöndíjprogramját a Szegedi Tudományegyetem. Az ösztöndíjjal azokat a tehetséges, végzős középiskolai diákokat kívánják támogatni, akik idén első helyen jelentkeztek az SZTE valamely képzésére, és oda felvételt nyernek. Az akár 100.000 forint összegű ösztöndíjat pályázat útján lehet elnyerni, a jelentkezési határidő: 2019. július 11-e.

Az ösztöndíjasok nem csak egyszeri pénzjuttatást, hanem egyben az egyetemi beilleszkedését segítő mentori támogatást és Tehetség hálózati tagságot is kapnak, részt vehetnek a szakmai fejlődésüket segítő speciális kurzusokon, ingyenesen használhatják a Tehetség könyvtárat, és igénybe vehetik az SZTE Tehetségpont kedvezményrendszerét is.