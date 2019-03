A legjobb versenypálya lehet a világon a Maty-ér: Plusz 3 milliárd forintot kapott a Szegedi Olimpiai Központ

– A kormány már korábban döntött arról, hogy a világbajnoksággal összefüggésben jelentős fejlesztést hajt végre a sportközpontban. Ennek első üteme tavaly év elején elkezdődött, és nagy erőkkel dolgoznak a pályán

Számos világversenyt rendeztek már a szegedi Maty-éren. Az augusztusi kajak-kenu világbajnokságra teljesen megújul a pálya és környéke. Archív fotó: Karnok Csaba

– Azt mondják, ez a világ legjobb versenypályája, amely most még jobb lesz azzal, hogy egyszerre növeljük a versenyzők komfortját, ám sokkal élhetőbb lesz a pálya a nézőknek is. Ráadásul a televíziós közvetítést átvisszük a másik oldalra, így a verseny közvetítésekor háttérben a nézők lesznek, és nem egy nádas

Hárommilliárd forint többletforrást kapott a Nemzeti Sportközpontok a szegedi gyorsasági kajak-kenu világbajnokság lebonyolításához kapcsolódó fejlesztések megvalósítására – írja a Magyar Közlöny. Augusztusban a Szegedi Olimpiai Központ ad otthont a kvalifikációs világbajnokságnak, ezért még tavaly beruházás kezdődött a Maty- éri pályán.– magyarázta lapunk kérdésére Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-kenu Szövetség elnöke.Tavaly megírtuk, a beruházás keretében utak újulnak meg, fedett lelátó épül, és a céltornyot is korszerűsítik (2018. március 16.:). Mindezek mellett több olyan beruházás is megvalósul az olimpiai centrumban, amelyek eddig elmaradtak, például a csapadékvíz-elvezetés és a csatornázás.– Ezek a korszerűsítések nemcsak a kajak-kenu világbajnokságot szolgálják, hanem más eseményeket is, amelyeket a jövőben a pályán terveznek. Azzal, hogy az osztószigetet egy híddal el lehet érni, sok szabadidős sportprogramot lehet majd itt megvalósítani. Kialakítanak például egy körfutópályát is – tudtuk meg a szövetség elnökétől.Hozzátette, most az a legfontosabb cél, hogy az augusztus 21-én rajtoló világbajnokságra elkészüljön minden. A kormány döntött a további beruházások finanszírozásáról, amelyek kifejezetten a világbajnoksághoz kötődnek, a céltorony és környékének munkálatai hamarosan kezdődnek. Egy új utat is kialakítanak mellette, ezen a területen helyet kapnak többek között a média közvetítőjárművei is.– részletezte Schmidt Gábor.A tavaly elkezdődött beruházások jól haladnak, ám vannak olyanok, amelyeket még most kezdenek. A kajak-kenu szövetség azt a tájékoztatást kapta a Nemzeti Sportközpontoktól, hogy július végére kész lesz a pálya. A világbajnokságra már több mint ezer hivatalos regisztráció érkezett, és a jegyeket is árulják már.