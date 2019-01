A legjobbak közé tartozik az óvodapedagógusok szegedi képzése

Az utóbbi három évben az országban működő 14 óvodapedagógus-képző intézmény közül az első három hely valamelyikén szerepelt a szegedi képzés, mind a Figyelő Felsőoktatási Rangsorban, mind pedig a HVG rangsorában. A minőségi szempontok között az oktatói, hallgatói kiválóság volt a döntő. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán 2006 óta, vagyis több mint tizenkét éve van már óvodapedagógus-képzés.Ez idő alatt az oktatók közül többen országos hírű tanárokká és kutatókká váltak, akik tankönyveket írnak, módszertani továbbképzéseket vezetnek itthon és külföldön, például a Bolyai Nyári Egyetemen, emellett pályázatokat nyernek, és a tudományos életben is eredményeket érnek el.– Egy fiatal oktatónk Fulbright Ösztöndíjat kapott Kaliforniába, a San Jose Egyetemre. Továbbá hallgatóink is szép eredményeket érnek el különböző rendezvényeken, diákköri konferenciákon, mese- és versmondó versenyen, zenei programokon, hazai és külföldi óvodákkal közösen készített projektmunkákban.Több hallgatónk tevékenykedik különböző óvodapedagógiai műhelyekben, mint például a Művészettel az oktatásért (MŰOK), Zenei Műhely, Kreatív Műhely, és nem egy esetben cikkeik is jelentek meg oktatójukkal folytatott közös munka eredményeképpen folyóiratokban. Az óvodapedagógus szak a tanító szakos képzéssel együtt a JGYPK „zászlóshajója", ahogy a kar egy korábbi vezetője ezt sokszor hangsúlyozta.12 év alatt az óvodapedagógus-képzés az ország egyik legkelendőbb képzésévé vált, nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani a többi intézménnyel, különböző országos óvodapedagógus szervezetek teljes jogkörű elfogadott tagjaivá vált a szegedi képzőhely.Oktatóink hamar a szakma élvonalába kerültek, felkészültségük garancia, amit alátámaszt a sok szakmai műhely, rendezvények, publikációk, módszertani továbbképzések, az óvodákkal való jó kapcsolat. Képzésünket gyakorlati részről óvónők segítik – emeli ki a képzés vezetője, Fáyné Dombi Alice.A város kulturális kínálata, szépsége is vonzerő a fiatalok számára, de a sportra, művészi kiteljesedésre, tudományos fejlődésre is lehetőségük van. Megkérdeztük a professzort, miért éri meg épp Szegedet választaniuk azoknak, akik óvónők, óvó bácsik szeretnének lenni.– A Juhász Gyula Pedagógusképző Karon kulturált a tanulási környezet, sok lehetőség van elméleti és gyakorlati tudás megszerzésére. A képzést hatalmas könyvtár, digitális tudástár segíti. Az óvóképzésben gazdag nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezünk, 14 európai egyetemmel van Erasmus-együttműködésünk, jelenleg is több hallgatónk Spanyolországban, Svájcban, Ausztriában vesz részt részképzésen.Továbbá kölcsönös hallgatócsere van németországi, lengyel és szlovák egyetemekkel. Hallgatóink versenyképes diplomát kapnak, angol és német nyelven is oktatunk. Oktatunk speciális ismereteket is a klasszikus óvodapedagógus-szerepekre való felkészítés mellett, ilyen a gyermekvédelem, sajátos nevelési igényű gyermek az óvodában, egészségi problémával bíró gyerekek nevelése, és még sorolhatnánk. Mindezek hallgatóink elhelyezkedési esélyeit növelik a munkaerőpiacon.A diplomaszerzést követően lehetőség van a tanulmányok folytatására a neveléstudományi mesterszakon, onnan pedig doktori iskolába is mehetnek. Jelenleg is tanul néhány volt egyetemistánk az SZTE és az ELTE neveléstudományi doktori iskoláiban. Sőt olyan korábban végzett hallgatónk is van, aki már a Szegedi Tudományegyetem oktatója – hívta fel a figyelmet a professzor.Az óvodapedagógus-hallgatók a képzés során anyanyelvi ismereteket szereznek, játékpedagógiát tanulnak, részesülnek művészeti és zenei képzésben, gyermektáncoktatásban, megismerkednek a környezeti nevelés kérdéseivel, de óvodapedagógiát, pszichológiát és módszertant is oktatnak számukra.– A szegedi óvodapedagógus-hallgatók kiemelt óraszámban tanulnak gyermek- és ifjúságvédelmet, ez a már végzett hallgatóinknak több esetben jelentett jobb esélyt a munkaerőpiacon. A képzésünk specifikuma, hogy olyan szakmai kompetenciákat is ad, amelyben egyedülállók vagyunk az országban.Ilyen program például az egészségileg problémás gyerekek nevelése az óvodában, különös tekintettel a krónikus betegségben szenvedő gyerekekkel való bánásmódra. Folyamatos tananyagfejlesztést végzünk, hat digitális tankönyvünk segíti a tudás megszerzését, többek között játékpedagógia, sajátos nevelési igényű gyermek, gyermekfilozófia.A szak a kezdetektől nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati képzésre, a diákok differenciált gyakorlatokon vesznek részt, továbbá minden félévben az egyetemi gyakorlóóvoda mellett Szeged és a kistérség óvodáiban gyakorlatoznak. A mentorok jelzései alapján a hallgatók jól teljesítenek, egyre inkább elkötelezetté válnak a pálya iránt. A gyakorlóhelyek munkáját azzal is segítjük, hogy akkreditált mentorképzés keretében készítjük fel az óvodapedagógusokat a hallgatói munka támogatására – részletezi a szakvezető.Kiderült, a pedagógusképzés területén az óvodapedagógus az egyik legnépszerűbb szak, jók az elhelyezkedési lehetőségek. A JGYPK harmadik legnépesebb képzése a gyógypedagógia és a sportszervező szak után. Jelenleg nappali tagozaton mintegy kétszázan, levelezőn pedig hatvanan tanulnak.– Képzésünk során azt tapasztaljuk, hogy a hallgatók nagyon elkötelezettek a kisgyermeknevelés iránt. Hallgatóink nem csupán azért választják ezt a szakot, hogy legyen egy diplomájuk, hanem elkötelezettek leendő hivatásuk iránt – hangsúlyozta Fáyné Dombi Alice.