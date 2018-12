A legtöbb helyen elmaradt a roham - A fenyőárusnak rossz szezonja volt - Fotók

A Mars téri piacon kezdtük idén az aranyvasárnapi nézelődést, és már ott meglepődtünk. Tíz óra körül érhettünk oda, de még parkolóhelyet is találtunk, ez pedig azt jelenti, hogy finoman szólva sem volt tömeg a piacon. Azt, hogy azért voltak-e kevesen, mert előrelátóbbak lettek az emberek, és mindenki bevásárolt korábban, vagy hosszú volt a szombati céges buli, nem sikerült kiderítenünk. Ezért inkább a szomorú fenyőárusokat próbáltuk vigasztalni. Többen is azt mondták, hogy ennyi eladásra váró fenyőfa nemhogy aranyvasárnap, de előtte szombaton és pénteken sem szokott lenni a piacon. Gyakorlatilag úgy nézett ki, mintha most kezdődött volna a vásár, ennek pedig az időjárás lehet az egyik oka.– Mínusz tíz fokban ki jött volna fenyőt venni? – tette fel a kérdést a maradék fái közül az Újszegedről érkezett Oláh Jánosné. Az asszony már az utolsó rohamban sem bízik, az idegrohamtól viszont eléggé tart, a nem túl jól sikerült szezon miatt. A többi árus azzal nyugtatgatta, hogy délután és hétfőn délelőtt még történhetnek csodák, végül is karácsony van.És ebben a pillanatban sétált el mellettünk egy több mint négyméteres fenyő, amit két férfi cipelt. Török Sándor azt mondta, hogy azért csak most vették meg a fát, hogy a gyerekek tényleg csak a díszítés után lássák meg először.– Egyébként már minden mással készen vagyunk, az ünnepi ételek is megfőttek, az ajándékok is megvannak, a fát pedig hétfő estig valahogy eldugjuk majd – tette hozzá a szegedi férfi.Nem sokkal dél előtt az Árkádban is hasonló volt a helyzet, mint a piacon. Amikor odaértünk, szinte csak lézengtek az emberek, viszont körülbelül egy óra múlva már érezhetően nőtt a tömeg, folyamatosan érkeztek a vásárlók az üzletekbe. Az láttuk azonban, hogy nagyobb dolgokat szinte senki sem vesz már, inkább csak az elfelejtett apróságokat pótolják. Vagy azokat a szupertitkos ajándékokat szerzik be, mint amilyet Gyovai János és fia, a kisebbik Gyovai János is vett.– Ez az utolsó ajándék, amit megvettünk, amúgy már minden kész van karácsonyra. Erről a vásárlásról pedig csak a gyerekek tehetnek. A lányom fogadott a fiammal, hogy nem meri megvenni neki ezt az ajándékot. Tudom, hogy átlátszó, de ez nekem bejött, úgyhogy beszálltam a dologba, és megvettük az ajándékot, amiről egyelőre nem beszélhetünk – mondta Gyovai János.A lassan megtelő Árkádból a Szeged Plaza felé indultunk, ahol viszont tényleg nem volt tömeg. Legalábbis az üzletek előtt nem, viszont az éttermeknél és a mozinál is nagy volt a sor. Úgy tűnik, az aranyvasárnapra egyre többen végeznek a karácsony előtti teendőkkel, és a szórakozást választják a szenteste előtti napon, de az is előfordulhat, hogy hétfőn jön még egy utolsó nagy roham, amikor mozdulni sem lehet majd az üzletek környékén. A vásárlásra azonban nem lesz sok idő, jellemzően 14 órakor zárnak be a multik és a boltok.