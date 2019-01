A legzöldebb nagyvárossá tennék Szegedet - idén folytatják az építkezéseket

– Tavaly azt mondtam, építkezési hiánya nem lesz a szegedieknek, és ezt sikerült is elérni, több tucat fejlesztés valósult meg. Komplett városrészeket tudtunk megújítani. Intézmények, bölcsődék, óvodák, orvosi rendelők váltak korszerűbbé. Mindegyik az élhető várost szolgálja, hogy a fiatalok számára vonzóvá tegyük Szegedet – kezdte évértékelő beszédét csütörtök este Botka László polgármester a hagyományokhoz híven, a Közéleti Kávéház évadnyitó rendezvényén.A szocialista városvezető Kozó Attila, a Szeged Televízió főszerkesztőjének kérdésére elmondta, az elmúlt év talán legjelentősebb lépése volt, hogy elkezdődött az uszoda építése. Mint mondta, eddig lefelé haladtak a dolgok, de tavasztól beindul a munka.– A beruházások döntő része időben elkészült, de volt, ahol építkezés közben határidő-módosítást kért a kivitelező, ez műszaki döntés volt. Például a Tisza Lajos körút felmarása után szólt a gázszolgáltató, hogy a lakásokban meg kell újítani vezetékeket, fűtőtesteket. Az újszegedi liget felújításánál is módosítás történt, de ott már kötbért is kértünk. De összességében elégedettek vagyunk a megvalósult munkával. 2018-ban másfél milliárddal több, mintegy 15 milliárd forintos adóbevétele volt a városnak úgy, hogy az itt élőknek továbbra sem kell helyi adót fizetniük. Emellett számos uniós támogatást sikerült elnyernünk, ezzel együtt nyolc és fél milliárddal nőtt a költségvetésünk. Ez az összeg tette lehetővé azt, hogy előrébb lépjen Szeged. A napokban az idei költségvetést tervezzük, amely már biztosan 80 milliárd forint felett lesz, tehát minden fejlesztést meg tudunk valósítani, vagyis 2019-ben sem lesz építkezési hiánya a városlakóknak. Az elmúlt évben 34 milliárd forintot kaptunk az uniótól, ezt felhasználva folytatjuk az intézmények korszerűsítését, megújítjuk a Móra Ferenc Múzeumot és a Belvárosi mozit. Emellett előkészítjük Szeged következő évtizedét, hiszen az unióban is új költségvetési időszak kezdődik, ezért nekünk 2030-ig kell terveznünk, amihez az itt élők segítségét kérjük. A jövő hét során minden szegedi megkapja a kérdőívet, amelyen elmondhatja, mire van szükség itt, amitől jobb lesz a jövő. A 21. század legnagyobb kihívása az élhető környezet. Rendszeresen halljuk, hogy rossz a levegőminőség, ez az egészség mellett kihat az élethosszra is. Tehát a legfontosabb feladat, hogy Szeged legyen a legzöldebb, legélhetőbb nagyváros. Ennek jegyében folytatjuk a környezetbarát közlekedésfejlesztést, a geotermikus kincsünk felhasználását, a zöld területek további növelését. És van egy főutcánk, a Tisza, amely nincs teljes mértékben kihasználva. A partfürdő fejlesztését is megkezdjük hamarosan, erősítve ezzel a hajózási sportot – részletezte Botka László.Idén ünnepli Szeged szabadságának 300. évfordulóját is, amely a városvezető szerint annak az ünnepe, hogy a városlakók szabadon dönthetnek a lakóhelyük fejlesztéseiről, ügyeiről, ezt az értéket pedig fenntartja továbbra is az önkormányzat. Szó esett még a folytatásban a rabszolgatörvényről és az ellenzéki pártok összefogásáról, a polgármester elmondása szerint ő egy éven keresztül az utóbbira törekedett, mint mondta, nagy figyelemmel kíséri a mostani „felvilágosodást", és bízik benne, hogy folytatódik. A beszélgetés témája volt még az önkormányzat és az egyetem együttműködése is, itt a lézerközpont melletti hetvenhektáros terület ipari parkká válását emelte ki a városvezető, illetve a közös uniós projekteket is megemlítette. Az idegenforgalom és a kajak-kenu világbajnokság sem maradt ki a sorból, kiderült, az ország öt legkedveltebb turisztikai helyszíne közt van a megyeszékhely.Zárásként a jelenlévők kérdezhettek, a kérdések fókuszában Mészáros Lőrinc, Lázár János, Márki-Zay Péter, a Széchenyi tér felújítása, az egyetem „nemzeti lábakra állítása", a parkolóbérlet-botrány és a déli Tisza-híd felépítése állt.