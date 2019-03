A ligetben csak félig nagyszerű

Olyan lett a több mint egymilliárd forint uniós támogatásból megújított újszegedi Erzsébet liget, mint egy hamis Rolex. Messziről jól néz ki, de ha közelebbről is megnézi az ember, akkor azért észreveszi a hiányosságokat.Több olvasónk is megkereste szerkesztőségünket, hogy szerintük gondok vannak a napokban nagy csinnadrattával átadott parkkal. Volt, aki arra panaszkodott, hogy a kivágott hatalmas farönköket szanaszét hagyták, és még mindig „fel van túrva" több helyen is a terület, és az öntözőrendszer csövei is sok helyen kilátszanak a földből.Másoknak pedig az okozza a legnagyobb problémát, hogy vécét nem építettek a ligetbe, így aztán vagy csak kevés ideig lehet kint, vagy keresnie kell egy olyan fát, ami eltakarja pisilés közben. Szerdán mi is kimentünk, hogy megnézzük, jogosan panaszkodnak-e a szegediek, és kiderült, hogy nagyobb részüknek igaza volt.Mondjuk én először is azzal kezdeném, hogy – mint sok minden mást – ezt sem sikerült idejében átadni. Az önkormányzat szerint azért nem, mert a „rossz idő közbeszólt". Nem szoktam az újságon keresztül üzengetni, de ha ezt olvassa valamelyik főnököm, és valamelyik nap azt látja, hogy esik az eső, akkor ne is keressen. Közbeszólt a rossz idő, bocsánat. De félre a tréfát, tényleg vannak gondok a pénznyelő parkkal.Az egyik legfontosabb a homokkal kapcsolatos. Akik ugyanis a térkövet rakták le, sok helyen elfelejtettek homokkal kitölteni az elemek közötti réseket, amelyek így egy idő után szét- vagy összecsúsznak majd. Ha azonban tovább sétálunk, akkor kiderül, hogy hova lett a homok. A kutyásoknak kialakított akadálypályára szórták, jó vastagon.Ami hülyeség volt, és ezt nem én mondom, hanem néhány kutyatartó, akikkel beszéltünk. A homokba süppedő lábú eb ugyanis sok mindenre képes, de az elrugaszkodás nem fog neki sikerülni. Pedig anélkül még egy kutyának is nehéz átugrania egy akadályt, vagy felugrania egy másikra. Sok gazdi szerint ezt inkább döngölt földdel kellett volna megoldani, és akkor jutott volna homok a már említett kövek közé.Komolyabb a probléma viszont a vakoknak és gyengénlátóknak kiépített vezetősávokkal. Ilyenek vannak a busz- és villamosmegállókban is például. Egy ilyen sokat könnyít a látássérültek dolgán, hiszen – ha a sávot követik – biztonságosan sétálhatnak, nem térnek le az útról. Nos, ilyen sávok vannak ugyan, de csak a ki- és bejáratoknál, meg még néhány helyen, ahol nem tudni, mi szükség rá.Most tehát az a helyzet, hogy ha egy vak ember ki szeretne menni a ligetbe, akkor először örül, mert néhány méteren segítik a közlekedését, aztán pedig legalábbis csodálkozik. A sávok ugyanis egyik méterről a másikra elfogynak. Lehet, hogy ez szabályos így, de a milliárdba biztosan belefért volna, ha a liget nem porkővel burkolt útjait végigépítették volna ilyennel.Szóval jó az a 1,5 kilométeres rekortánpálya és az 1 kilométeres aszfaltos futópálya, meg a 24 kültéri fitneszeszköz, ha lát az ember, és nincs kutyája, ami beleragadjon a homokba.