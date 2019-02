A madárbarátok körét növelték a Ligetben

– Az ősz során 60 madárodút, 10 denevérodút, 3 itatót és porfürdőt, valamint 2 dúcetetőt helyeztünk ki ősszel, így madárbaráttá tettük a szegediek egyik kedvenc helyszínét a kivitelezővel együttműködve. Úgy gondoltuk, ha elkészül a fejlesztés, bemutatjuk ezeket a madárbarát eszközöket, ezért szerveztük meg a mai bemutatót is – osztotta meg lapunkkal Tokody Béla projektvezető, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád Megyei Helyi Csoportjának titkára.



Bálint Dénes, a Szalakóta Látogatóközpont vezetője hozzátette, ez volt az első alkalom a megyeszékhelyen.



– Célunk, hogy a bemutatóval közelebb hozzuk az emberekhez a madarakat, amiket most kézzel is megfoghattak a bátrabbak, testközelből láthatták azokat – részletezte.



Széncinegét, tengelicet és zöldikét is foghattak a résztvevők, sőt az arra alkalmas tarisznyákba betéve gyűrűzni vihették az apróságokat. Csejtei Judit is így tett három és féléves kisfiával, azt mondja, minden ilyen programot kihasználnak a városban, a Vadasparkot is gyakran látogatják, hiszen azt szeretné, ha gyermeke megkedvelné az állatokat, az ilyen események pedig megfelelőek hozzá. A következő madaras rendezvény március 9-én lesz megyénkben, ekkor Mártélyon eredhetünk a harkályok nyomába.