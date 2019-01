A magas lázzal és végtagfájdalommal járó betegség mellett a hányás-hasmenés is terjed - vírusok fertőzik a gyerekeket

Ez a betegség elsősorban a 13 éven felüli korosztályra jellemző most, nem ez azonban az egyetlen, ami most a gyerekközösségekben terjed. A kicsik között ugyanis hasmenéssel, hányással járó vírus tombol, ők emiatt esnek sorra ágynak. – Máskor ebben az időszakban egyértelműen az influenza jelenléte dominál, most viszont többfajta vírus okoz járványt – tette hozzá a háziorvos.

– A vírusfertőzést ki kell pihenni. Ha a szervezet nincs megterhelve, tüneti terápiával a betegség mederben tartható. Ha viszont valaki idő előtt, félig betegen vagy legyengülve visszamegy a közösségbe, a gyógyulási idő meghosszabbodik, és akár szövődmények is felléphetnek, amelyeknél már antibiotikumos kezelés is szükséges lehet.

– Aki viszont már megbetegedett, annak a probiotikumok és a C-vitamin mellett más vitamint már nem érdemes külön szednie, azt ugyanis akkor már nemcsak a szervezet, hanem az élősködők is hasznosítják

Szívbetegeknek különösen fontos a védőoltás

Az A vírustörzs fertőz



Az idei járvány előtt a 20 százalékos bővülést is jóval meghaladta a kereslet az influenza elleni védőoltásra, így januárra kimerültek a négykomponensű vakcinából felhalmozott készletek. A háromkomponensű vakcina még elérhető azok számára, akik a járvány előtti utolsó pillanatban még be szeretnék oltatni magukat. Magyarországon az influenza ellen beoltottak aránya mindössze 6-7 százalék, ami töredéke a Németországra vagy az Egyesült Államokra jellemző 40 százalék feletti aránynak. Jó hír ugyan, hogy az igény az oltásra immár második éve növekszik. Az idei érdeklődésben szerepet játszhatnak a tavalyi súlyos járvány keltette aggodalmak, ahogy az is, hogy egyre többen ismerik fel: az influenza elleni védekezés legjobb módszere az oltás beadása. Ellentétben a múlt évvel, amikor a B vírustörzs okozta a legtöbb súlyos megbetegedést, idén ez idáig csak az A vírustörzs fertőzött. A két leggyakoribb A törzset a három- és négykomponensű oltások is tartalmazzák, így bármely vakcina megfelelő védelmet nyújthat a járvánnyal szemben.

Sok a hiányzó most a szegedi iskolákban és óvodákban: múlt héten hirtelen nagyon sok lett a beteg gyerek. Az influenzafigyelő szolgálatba bevont háziorvosok megerősítették, hogy járvány van.két és félszeresére nőtt az influenzaszerű megbetegedések száma egy hét alatt Csongrád megyében. A legtöbb beteg pedig szegedi és a 14 éven aluli korosztályból kerül ki.Ráadásul úgy tűnik, a szokásosnál erősebb tünetekkel jelentkezik most a vírus. Sulyok Rita házi gyermekorvos elmondta, kifejezetten magas lázzal, garatgyulladással és izomfájdalmakkal jelentkeznek nála a betegek. – Az ezt kísérő ingerköhögés sokáig nem múlik el, szövődményként pedig mellhártyagyulladás is felléphet – beszélt a szokatlanul agresszív vírusról.Ezért fordulhat elő, hogy bár országos viszonylatban Csongrád a harmadik legkevésbé fertőzött megye influenza szempontjából, mégis tömve vannak az orvosi rendelők. Sulyok Rita rendelésén például múlt hét óta napi 60-70 beteg fordul meg. A tapasztalatok szerint pedig a gyógyulás is lassú: több mint egy hét szükséges a teljes felépüléshez. A doktornő szerint nem is érdemes ezt siettetni.Bár a vírusfertőzést egy közösségben nehéz elkerülni, Sulyok Rita szerint tehetünk óvintézkedéseket. – Érdemes ilyenkor elkerülni a zsúfolt helyeket, a legfontosabb pedig a gyakori kézmosás. Mindezek mellett pedig, hiszen nem mindegy, hogy a vírusok milyen állapotban találkoznak a szervezetünkkel. Egy erős szervezet esetén ugyanis nem okoz olyan intenzív tüneteket – magyarázta a házi gyermekorvos.A szakember a sok zöldség és gyümölcs mellett pre- és probiotikumok fogyasztását is javasolja, mert szervezetünk állapota 70 százalékban a bélflóra egészségén múlik. Emellett fontos a sok folyadék bevitele is.– tette hozzá.Múlt hét óta hivatalosan is influenzajárvány van hazánkban,, és ez a szívbetegekre még nagyobb veszélyt jelent: többszörösére nő az infarktus veszélye, illetve megnő a súlyos szövődmények kockázata is. Éppen ezért hívja fel a figyelmet a Magyar Kardiológusok Társasága a védőoltás fontosságára: még most is érdemes kérni a háziorvostól az ingyenes vakcinát. Amennyiben már nem tudtuk elkerülni a fertőzést, pihenjünk, és ne terheljük a szervezetünket!