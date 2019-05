A magyar hősökre emlékeztek - Fotók

Minden évben május utolsó vasárnapján emlékezünk az elmúlt ezredév magyar hőseire. Megbecsülés illeti hőseinket, akik utódaikra is gondolva életük árán védelmezték földünket, hazánkat – fogalmazott a megemlékezésen Csepi László , a Szegedi Bajtársi Klub vezetője.A megemlékező beszédet pedig a Móra Ferenc Múzeum vezető munkatársa mondta. Tóth István egyebek mellett arra is felhívta a figyelmet, hogy mindén évben május utolsó vasárnapján nemcsak az I. világháború hőseire, hanem az összes magyar hősre, például az 56-os forradalom hőseire is emlékezünk.Az elesett magyar hősök emlékezetét először az első világháború idején, 1917-ben iktatták törvénybe, Abele Ferenc vezérkari őrnagy kezdeményezésére. Abban az időben állt fel a Hősök Emlékét Megörökítő Országos Bizottság, melynek feladata a települések emlékműállítási programjának lebonyolítása volt.