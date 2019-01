A mai napig nem tudni, ki végzett a közismert szegedi cukrász famíliával - Huszonöt éve ölték meg a Z. Nagy családot

Magda Marinko perének ítélethirdetése után, 1995. október 6-án. Fotó: MTI/Földi Imre

Bátyi Zoltán, a Szegedi Ítélőtábla sajtótitkára, aki korábban sokat foglalkozott az ügyel, beszélt lapunknak a négyes gyilkosságról. Elmondta, hogy 1994. január 23-ról 24-re virradóra történt a tragédia. A gyilkos egy kis ablakon mászott be a Bárka utcai családi házba, majd egy Skorpió géppisztollyal kivégezte a család összes tagját: a 42 éves családfőt, Z. Nagy Bálintot, vele egykorú feleségét, Z. Nagyné Dunai Gizellát és két gyermeküket, a 17 éves Dánielt és a 10 éves Balázst.Mivel hétvége volt, a holttesteket csak hétfő este 10 órakor fedezték fel. Az ismerősöknek az lett gyanús, hogy Z. Nagy Bálint nem ment be a cukrászdába.– Hiába hívták a lakásuk telefonját, senki nem vette fel, és a gyerekek sem mentek iskolába. Végül egy létra segítségével tudtak benézni az épületbe, ahol az emeleti hálószobákban találták meg a holttesteket, mindegyikükkel fejlövés végzett – mondta Bátyi Zoltán.Ráadásul álmukban végezhettek velük, mert dulakodásnak, illetve menekülési kísérletnek nem találták nyomát a rendőrök.A gyilkosság előtt eleinte mindenki értetlenül állt, mert például nem derült ki, hogy bármit is elvittek volna a házból, azaz, hogy esetleg rablógyilkosság történt volna. A rendőrök viszont tudták, hogy egy hónappal korábban hasonlóan öltek meg három embert Kecskeméten. Akkor Horváth Antal vállalkozót, a feleségét és egy jugoszláv barátjukat lőtték fejbe.A nyomozás rövidesen ki is derítette az összefüggést a két eset között. Kiderült ugyanis, hogy ugyanolyan típusú és kaliberű fegyverrel végezték ki az összes áldozatot.A rendőrök ekkor már a Jugoszláviából áttelepült, egykori idegenlégiósról, Magda Marinkóról gondolták, hogy gyilkolhatott. Őt rövid időn belül el is fogták, de a Z. Nagy család lemészárlását sem akkor, sem később nem ismerte be. Viszont azt állította, hogy tudja, kik voltak. Egyik kihallgatásán azt mondta, hogy két szerb és egy horvát férfi volt a tettes, de a nevüket nem árulta el, mert féltette a családját.Ennek ellenére vádat emeltek ellene, azonban a Fővárosi Bíróság szerint a bizonyítékok alapján nem lehetett bebizonyítani a bűnösségét. Később mégis életfogytiglanra ítélték a Kecskeméten és Orosházán elkövetett rablógyilkosságok miatt. Tehát a Z. Nagy család gyilkosa a mai napig nem került elő.Magda Marinko egyébként elképzelhető, hogy még az idén kiszabadulhat Magyarországon, de ez nem azt jelenti, hogy szabadlábra kerül. Marinko ügyében ugyanis két ítélet is született, az egyik Magyarországon, a másik pedig az akkori Jugoszláviában. Magyarországon csak az itt elkövetett bűncselekmények miatt ítélték el, a szabadkai és palicsi gyilkosságokért viszont nem. Azokért halálra ítélték, és kérték is a kiadatását, de Magyarországon már akkor sem volt halálbüntetés, és érvényben volt egy szerződés, amelyik szerint nem adhatunk ki olyan országnak bűnözőket, ahol kivégezhetik őket. Azóta viszont már Szerbiában sincs halálbüntetés, így ha Marinkót ki is engednék, nem az utcára kerülne, hanem át kell adni majd a szerb hatóságoknak.