A májusi eső nem ért aranyat, gaz és fűtenger uralkodik Szegeden

Locsolnak, nyesnek és söprögetnek is

A fűnyírás mellett az egynyári növények ültetése és a lo­­­­­cs­o­­­lás is kiemelt szerepet kap a kánikulában, ami közel kétezer csemetét érint. A csemetéket és a virágágyakat akkor is kell nappal kézi munkával, slaggal locsolni, ha éjjel működik az automata öntözőrendszer a dísztereken, közterületeken. A fák nyesését is folyamatosan három emelőkosaras géppel végzik, és az újonnan beszerzett seprős autók is dolgoznak éjjel-nappal. Hétvégén ismét közös, faltól falig takarítást szervez – idén már harmadszor – a környezetgazdálkodás a Szegedi Közlekedési Társasággal. Ekkor útlezárásokra is számíthatunk a belvárosban.

A májusi esős időjárás nemcsak a szúnyogoknak kedvezett, hanem a természetnek is: a fű és a gaz a város szinte mindegyik városrészében nő, mintha húznák.Általában március második felében kezdődik a kaszálási szezon, kezdetben néhány önjáró fűnyíróval, traktorral indulnak el a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. munkatársai, aztán a teljes gépállomány bekapcsolódik a kézi motoros kaszálókkal és tolós fűnyírókkal együtt. Az idén április 1-én kezdték meg a nagygépes fűnyírást, a kézi kaszálást már márciusban. Az esős május azonban megakasztotta a már évek óta megszokott rutint.– A sok csapadék miatt most a legnagyobb feladatunk a kaszálási munka. Az eső után egy-két napig nem lehet géppel rámenni a területre, mivel a kialakuló és később megszilárduló keréknyom a következő fűnyíráskor meghibásodást okozhat a gép mélyen forgó kaszaadapterében, és a vizes fű dugulást is okozhat. Nehezíti a munkatársaim dolgát, hogy az elnőtt fűre kétszer oda-vissza kell rámenni a géppel, így csökken az elvégzett munka hatékonysága – magyarázta Makrai László, a környezetgazdálkodás vezetője. A városban négy területen két és fél millió négyzetméter gyepet kaszálnak, különböző kategóriákba sorolva.– A Széchenyi teret havi 2-3-szor vágjuk, évente 10-12 alkalommal. Ilyen kiemelt kategóriába tartozik többek között a Stefánia és a Szent István tér is – részletezte a szakember. Mivel most ez a legfontosabb feladatuk, teljes kapacitással vágják a füvet: 10 önjáró géppel, vagyis 8 különféle traktorral és 2 kaszálógéppel. Ezen felül 16 tolós fűnyíró és 27 kézi motoros szélező, kasza dolgozik a városban mindennap reggel 8 órától fél 2-ig. Külterületeken is dolgoznak: ott 500 ezer négyzetméter városi telek kaszálása tartozik hozzájuk. Ezt általában évente egyszer-kétszer végzik el. A körtöltésen már lenyírták a füvet, amit még kétszer ismételnek meg.– Hogy mikor hol nyírunk, az dönti el, milyen kategóriába tartozik az adott terület, emellett a fű nagyságát, sűrűségét és minőségét is. Ezen a héten például Szőreget a besorolástól függetlenül tesszük rendbe, mert a hétvégén rózsafesztivál lesz – magyarázta Makrai. Azt is elmondta, a munkaerőhiány miatt szűk kapacitással rendelkeznek, amit a gépek modernizálásával sem tudnak ellensúlyozni. A szakember úgy véli, nyár végére aszály lesz, így a fű is lassabban nő majd.Egy évben általában 4-7 fűnyírási kör van, de idén az első számnál biztos több lesz: most a negyedik zajlik, és még csak június közepe van.