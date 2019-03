A mérnökök a legkapósabbak a szegedi egyetemi állásbörzén, de az informatikusnak is áll a világ

A régió legnagyobb álláskeresési fórumán közel 70 kiállító, köztük regionális vállalkozások, az ország legnagyobb cégei, valamint munkaerő-közvetítők várták az érdeklődőket. A látogatók közvetlenül a vállalatok szakembereitől informálódhattak, hogy a munkaadók milyen elvárásokat támasztanak az álláskeresőkkel szemben.

Az EPAM-é az Alma Mater Díj



Idén is átadta az SZTE Alma Mater Díjat a Szegedi Tudományegyetem öregdiák-szervezete, ezt idén az EPAM Systems Kft. kapta. A cég szoros szakmai kapcsolatot ápol az intézménnyel, és kiemelt foglalkoztatója a Szegeden végzett hallgatóknak. A társaság több területen is együttműködik az egyetemmel, fokozott figyelmet fordít az informatika oktatására, valamint jelentős szerepet vállal az Alma Mater alumni mentorprogramban, ezzel is támogatva a hallgatókat.

Kedden ismét várta az SZTE Tavaszi Állásbörzéje a TIK-be az egyetem hallgatóit, diplomásait, és mindenkit, aki tájékozódni akart munkalehetőségekről, gyakorlati helyekről. A lezárt főbejáratnál hagyományosan a BP és a kecskeméti Mercedes-gyár állította fel a standját, az utóbbinál Kovács Marcell töltötte ki a jelentkezési lapot. – Az alapképzésben vagyok másodéves, és matematikát tanulok, jelenleg gyakorlati helyet keresek, és tökéletesen megfelelne az autógyár – mondta, hozzátéve, volt már köze a járművekhez, a szegedi Kovács Autóháznál végzett nyári munkát.Legkorábban a mérnöki és a gazdasági karon tanuló diákok ébredtek kedden, legalábbis ennek a két karnak a karszalagjából fogyott a legtöbb délelőtt 10 óráig. – A Bonafarm hagyományos résztvevője a szegedi állásbörzének, már csak a Pick és a Sole kapcsán is, az újdonság most az, hogy először jelentkezünk úgy, hogy a szentesi Hungeritet is képviseljük – mondja Bessenyei Zsolt, a Bonafarm Zrt. regionális HR-vezetője. Az élelmiszeripari csoport standjánál Friebert Ágoston érdeklődött a lehetőségekről, a Gazdaságtudományi Kar mesterképzésén marketinget tanuló fiatalember el tudná képzelni jövőbeni munkahelyének a Bonafarm-csoport valamelyik cégét. Arról még nem döntött, hogy pickes, tejes vagy baromfis vonalon.A szentesi Legrand is visszatérő kiállító. – Leginkább mérnököket keresünk, gyakorlati helyet is kínálunk, és teljes főállást a végzett diákoknak – mondja Hérány Judit és Tompa Mór. Megtudjuk, közgazdászokat is keresnek, és jellemzően szentesi munkahelyet ajánlanak, de vannak nyitott pozícióik Budapesten is.A Continental-csoporthoz tartozó ContiTech két HR-koordinátora, Zimán Ágota és Kendrusz Gábor makói munkalehetőséget ajánlott, az autóipari beszállító elsősorban mérnököket keres. Ottjártunkkor éppen egy másodéves és tanítónak készülő ifjú hölgy töltötte ki a gyári kvízt és nyert mérőszalagot, valamint ceruzát, de nem gondolkodik pályamódosításon. Az ugyancsak makói Givaudan standján Kardos Violával futottunk össze, ő élelmiszermérnöknek készül, és másodéves, vagyis a szakterületét illetően is jó helyen járt. Még nem főállásban gondolkodik, egyelőre nyári gyakorlati helyet keres magának.Régi név, régi szegedi cég a kozmetikai és háztartási-vegyi termékeket gyártó Florin, a 80-90 főt foglalkoztató vállalkozás gépbeállító mérnököt, vegyész diplomás munkatársat és beszerzési vezetőt is keres. Találkoztunk állami állásajánlatokkal is, a honvédség toborzóirodája nagy erőkkel vonult ki a TIK-be, de ott volt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is. Utóbbi kakukktojásként állást ugyan nem tudott kínálni, mert momentán létszámstop van az adóhivatalban, de Röszkére továbbra is keresnek pénzügyőröket.