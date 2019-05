A modern készülékek miatt kevesebb a munkájuk, mi kipróbáltuk: algyői fodrászdinasztiánál borotváltattunk

A divatos, néhol whiskyvel is kényeztető újhullámos barber shopok mellett egyre ritkább a klasszikus borbély. Az algyői Süli-Zakar Sándor 1963 óta vág hajat és borotvál. Fotó: Karnok Csaba

Régi borbély cájgok.

Borotválás, érvágás, foghúzás



A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve (2014., Új folyam 1. Szeged, 2014) Bátyai Gitta Borbélyok és fodrászok Szegeden – adatok egy helyi iparág történetéhez című gyűjteményében olvasható egy korabeli árlista. A Vidéki Úri- és Hölgyfodrászok Szaklapja (1937) közli az alábbi adatokat: borotválás a műhelyben 3 korona, érvágás 10 korona, foghúzás 8 korona. Esztendőbeli borotválás a gazda házánál minden héten kétszer 5 fillér. A szegedi fodrászok a céh korszakában vezető szerepet töltöttek be a város életében, mert a városi elöljárók és tiszti orvosok nagy részét közülük választották meg, de kint, az ipari műhelyekben is foglalkoztak többen sebészettel, érvágással, köpölyözéssel és foghúzással. Még az 1930-as években is voltak olyanok, akik a törvény tilalma ellenére is húztak fogat.

Kihalóban lévő szakma a klasszikus borbély, egyre kevesebb helyen vállalnak borotválást. Itt most persze muszáj különbséget tenni a mai menő barber shopok és a borbélyok között, mert az idősebb korosztály képviselői szerint ezek úgy viszonyulnak egymáshoz, mint a mindenszentek a halloweenhez.„Tudja nagyságod, nem érdemes másért élni, csak a nőkért" – mondja a borbély Huszárik Zoltán Szindbádjában, miközben a főszerepet játszó Latinovits Zoltán nyakig habosan szippant egyet a szivarkájából, míg a mester a pengét feni. Ilyesmivel már csak higiéniai okokból sem találkozhatunk: ma már eldobható pengét használnak a borbélyok, de mi egészen Algyőig mentünk, ahol egy igazi fodrászdinasztia tagja szabadított meg a néhány napos borostától.Tizennégy éves kora óta, azaz ötvenhat éve fodrász az algyői Süli-Zakar Sándor. A szakma fortélyait édesapjától leste el. Gyermekkorában a családi házban volt a műhely. A berendezés és a szerszámok is onnan származnak.– Apukám 1925-ben ment tanulónak, amikor 1963-ban beálltam, már ezeket a szerszámokat és bútorokat használtuk. Apukám mellett a bátyám és az ő felesége is fodrász volt. A fiam húsz éve lépett a nyomdokaimba, a lányom, Zita is viszi tovább a szakmát. Ő most kezdi az iskolát, de néhány vendég megengedi neki, hogy gyakorolja rajta a borotválást – magyarázta a mester.Süli-Zakar Sándor szerint a fejlődés az oka annak, hogy egyre kevesebb fodrász vállal borotválást. – Ma már nagyon jó, akár ötpengés villanyborotvák is kaphatók. De ma például már két embert borotváltam, máskor napokig nincs senki. Jól meg kell áztatni a szakállat vagy a borostát. Ha nagy a szakáll, előtte géppel leveszem a nagyját. Jó éles penge kell hozzá. Ennyi.Határozott mozdulatokkal kezd neki a mester, jobbról halad balra, és néhány perc alatt el is készül a klasszikus borotválás, amit nem túl erős és illatos arcszesszel fejez be. Nála 450 forint a borotválás.