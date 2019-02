A művészek köztünk élnek: fákon látjuk a nyomaikat - fotók

Fotó: Karnok Csaba

Az egyelőre ismeretlen művész egy fát használt ezúttal festővásznául, minden oldalát megfestette, még a legeldugottabb zugában is megjelenített egy női arcot.Nem tudni, honnan jött neki ez az ihlet, de mindenesetre jól sikerült. Megéri nyitott szemmel járni a városban, és a természet csodái mellett az emberi alkotásokra is rácsodálkozni, hiszen ahogyan Friedrich Nietzsche is fogalmazott: „A művészet első feladata, hogy megszépítse az életet."