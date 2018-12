A Nobel-díjas Kurt Wüthrich is díszelőadást tartott a szegedi alapítvány rendezvényén

Kiváló Hallgató Díj Nógrádi Bernátnak

Többnapos, tudományos képzés köré szerveződő rendezvénynek ad otthont ismét a megyeszékhely péntekig. A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány Nobel-díjasok és Tehetséges Diákok Találkozója elnevezésű programjának célja, hogy saját képzési rendszerükkel minél több tudóst neveljenek ki az orvosi és a természettudományos területeken. Hazánkban jelenleg kevesen választják a tudományos életpályát, és a tehetséges fiatalok gyakran elhagyják az országot, ezért iskolatípusokon és életszakaszokon átívelő tehetséggondozás, mentorok és inspiráló környezet segítségével igyekeznek a fiatal tehetségeket Szegedre vonzani.Gálaműsor, laboratóriumi látogatások és értékes előadások várják a résztvevőket. Az utóbbiak fókuszában például az anyagcsere változatosságának mozgatórugói, a pikkelysömörrel kapcsolatban végzett vizsgálatok és a kísérletes sebészet áll. A programsorozat keretében szervezik meg csütörtökön és pénteken immáron hetedik alkalommal a Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyt, amelyen 50 határon túli és magyar középiskolás csapat méri össze tudását kémiából, biológiából és fizikából.A vetélkedőn a szegedi egyetem egykori Nobel-díjas rektorának életéről és munkásságáról is kérdezik a diákokat. A zsűri elnöke Dux László, az SZTE ÁOK Biokémiai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára, tagjai pedig Wölfling János, az SZTE TTIK Kémiai Tanszékcsoport Szerves Kémiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára és Révész Piroska, az SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézetének professzora. A verseny megnyitóján Fendler Judit, az egyetem kancellárja hangsúlyozta, kiemelt figyelmet fordítanak a tehetségek felkutatására, gondozására, ennek egyik alappillére a megmérettetés, amelyen csakis a legjobbak nyerhetnek, de a rangot az is jelzi, hogy számos hazai és nemzetközi cég támogatja minden évben a rendezvényt.A megnyitón díjazták azokat a pedagógusokat, akik már legalább három alkalommal készítettek fel diákokat, megyénkből Csaláné Böngyik Edit, Csigér István és Jóriné Csölle Henriett vehetett át oklevelet. Emellett kiemelt jutalomban részesült az a tanár, akinek csapatai hat évből négy alkalommal döntősök voltak, ebben az elismerésben a debreceni Gőz József részesült.A verseny mellett kiemelkedő program volt csütörtökön az idén 80 éves Kurt Wüthrich Nobel-díjas svájci kémikus, biofizikus díszelőadása a József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termében. A szakember biológiai makromolekulák, főleg a fehérjék hatékonyabb szerkezetvizsgálatára alkalmas NMR spektroszkópiai módszerek kidolgozásáért kapta Nobel-díját 2002-ben. Pályafutása során több mint 790 publikációt és recenziót adott ki.A TIK kongresszusi termében átadták tegnap a 2018-as Kiváló Hallgató Díjat, amit Nógrádi Bernát, az SZTE Általános Orvostudományi Kar Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjas negyedéves hallgatója vehetett át, aki az Autoimmun folyamatok szerepe és ultrastrukturális elváltozások amiotrófiás laterálszklerózisban című kutatásával érdemelte ki az elismerést. Két mentorának, Siklós Lászlónak és Patai Rolandnak a munkáját plakettel ismerték el.Szegeden járt a 80 éves Kurt Wüthrich Nobel-díjas svájci kémikus is, több százan hallgatták díszelőadását.Tehetséggondozás, mentorok és inspiráló környezet segítségével igyekeznek a fiatal tehetségeket Szegedre vonzani.