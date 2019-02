A Nobel-díjas tudós szerint hasznos, hogy a diákok saját kezűleg tapasztalhatják meg, amiről tanulnak

Százhúsz tizedikes középiskolás vesz részt a Nobel-díjasok és Tehetséges Diákok XIII. Találkozóján, amelynek programjai tegnap kezdődtek. A fiatalok délelőtt a hódmezővásárhelyi Németh László gimnáziumban, illetve a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban vettek részt laboratóriumi gyakorlaton, amelyre ellátogatott Erwin Neher német biofizikus is, aki 1991-ben orvostudományi Nobel-díjat kapott.A Radnótiban két húszfős csoportnak tartottak tanórát. Az egyikben egy veszprémi pedagógussal, Szalainé Tóth Tündével különféle szövetmetszeteket vizsgáltak, a másikban pedig egy pécsi tanár, Nyisztor Zsolt kísérletezett a fiatalokkal, amelynek során keményítőből glükóz lett.– Az OKTV-n mindig van metszetfelismerős feladat, tehát felfoghatjuk úgy is, hogy most a döntőre gyakorolunk – vezette fel óráját Szalainé Tóth Tünde. Macska-, kutya-, nyúl-, disznó-, egér-, patkány- és emberi szövetet is hozott, amelyeket egyesével vizsgáltak meg. Eközben pedig olyan érdekes adatokkal bombázta a diákokat, mint hogy az emberi érhálózat 100 ezer kilométer hosszú, de még a férfiak heréiben is egy kilométernyi csatornácska fut végig. A nők petefészkében pedig magzatkorban közel 400 ezer tüsző található, benne éretlen petesejtekkel.– Ha valamiről nem tudjátok, mit láttok, kérdezzetek nyugodtan. Ha nem tudom, azt fogom válaszolni, hogy szakadásos műtermék. Ez mindenre jó válasz – adott praktikus tanácsot a jövőre nézve a tanárnő.A labor másik felében a diákok burgonyából keményítőt vontak ki főzéssel, majd abból amiláz segítségével glükózt készítettek. Mindeközben pedig megtanulták használni a pipettát is. A kísérlet befejező részében érkezett meg Erwin Neher, aki rögtön érdeklődni kezdett, majd feltette a kérdést, hogyan ellenőrzik a végeredményt. Viccelődve azt javasolta, kóstolják meg a kapott anyagot, de természetesen egy laboratóriumban ilyenről szó sem lehetett, így maradt a színváltozásos kontroll.– Először nem is vettem észre, hogy megérkezett – mesélte Manninger Anna, akit a Nobel-díjas kutató megkérdezett a kísérletről. – Hirtelen jött, hogy hozzám szólt, az angol szakkifejezésekkel bajban is voltam, de örültem, hogy beszélhettem vele – mondta a fővárosból érkezett diáklány. – Neki ezek biztosan nagyon egyszerű dolgok, de aranyos volt, mert érdeklődött.Rövid látogatása után Erwin Neher lapunk kérdésére úgy fogalmazott, fontosnak tartja, hogy a diákok valóban saját kezűleg tapasztalhassák meg azokat, amikről tanulnak, legyenek azok szövetek vagy kísérletek. – Teljesen más hatást érhetünk el így, mint ha csak a számítógépen olvasnak információkat.– Hogy hívták a bonyolult nevű várost? – fordult Bán Sándorhoz, a Radnóti-gimnázium biológiatanárához. Hódmezővásárhely kiejtésével ezután sem próbálkozott, de elárulta, ott a diákok reggel szemet boncoltak.– Minden kísérlet kapcsolódik a délutáni előadásomhoz, amely arról szól majd, hogy miként működnek az idegi impulzusok, hogyan fordulhat elő, hogy az egyforma jelek különböző jelentésűvé válnak – árulta el a tudós.A délutáni díszelőadás után este a Szegedi Nemzeti Színházban gálaműsoron adták át a 2019. évi Talentum-díjat.Erwin Neher Nobel-díjas biofizikus is részt vett a középiskolásoknak tartott órán, az éppen zajló kísérletekről lelkesen érdeklődött. Fotó: Török János