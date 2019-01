A nyáron látott tizenötszöröse jön Szegedre 2019-ben: Máté Bence behozza a városba a természetet

A kiállított képeken Magyarország mellett húsz másik ország természeti értékeit is láthatjuk majd. Fotó: Török János

Az első hónapban hetvenezren nézték meg Máté Bence nyári, megvilágított szabadtéri kiállítását Szegeden, a Klauzál téren. Bevált a technika, strapabírók a paravánok, és az ötlet is igazolta Bence várakozásait: több ember kíváncsi a természetfotókra, ha azokat nem múzeumban, hanem a szabadban, az utcán láthatják.A nézőket lézeres érzékelővel számláló tárlat valójában még csak teszt volt. Ennél tizenötször nagyobb lesz az a kiállítás, amely idén nyolc magyar városban mutatja be a világszerte ismert magyar természetfotós utóbbi húszévi munkáját. 623 kép, hatnyelvű ismertetővel, 333 négyzetméternyi felületen, amelyet belülről 70 ezer led világít meg, azért, hogy a képek éjjel és nappal is színhelyesen legyenek láthatók – vagyis pont olyan színben, ahogyan a látványt a természetben megörökítette Bence.A vándorkiállítás nyitórendezvényét március 12-én, Budapesten, a Szent István téren tartják. A tárlatot ott Áder János köztársasági elnök és Böjte Csaba, a dévai Szent Ferenc Alapítvány létrehozója nyitja meg. A képeket ezután április 10-étől Debrecenben, május 9-étől Székesfehérváron, június 13-ától Egerben, július 11-étől Keszthelyen, augusztus 8-ától Szegeden, szeptember 12-étől Győrben és október 10-étől Miskolcon lehet végignézni. E kiállítások ideje alatt egy-egy alkalommal Bence előadást is tart, Vértelen vadászat címmel, mind a nyolc városban. A programokról a matebencekiallitas.hu oldalon lehet tájékozódni.– A szegedi kiállítást és előadást igazán emlékezetesre tervezzük, a város vezetése pedig nagy örömömre jelentősen támogat ebben. A paravánok sora a Széchenyi tértől a Kárász utcán át a Dugonics térig fog érni – mondta lapunknak Bence. – Az előadáshoz megkaptam az Újszegedi Szabadtéri Színpadot. 1200 embert szórakoztathatok élőben, ami nagyon nagy inspiráció. Elmesélem a legviccesebb helyzeteket, amelyek velem történtek fotózás közben. A város segítségén túl az is megtiszteltetés, hogy három Szeged környéki céget is a szponzoraim közt tudhatok: a CE Glasst, amely az üvegtáblákat készítette, a Lochner biztonságtechnikai céget és a jövőre 150 éves Picket. Nélkülük nem tudtuk volna létrehozni ezt a gigantikus installációt.