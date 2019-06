A nyomkövető kutyák elől nincs menekvés - Gamma a belvárosban csapott le

Dunakeszin képzik őket



Az elmúlt években Európa-szerte megnőtt az igény a drog- és a robbanószer-kereső kutyákra. Az Európai Unió 2011-ben Kynopol néven hozta létre a rendvédelmi kutyavezetők hálózatát, hogy a tagállamok bűnüldöző szervei összehangolják tevékenységeiket. Nekik volt nemrég egy konfe­renciájuk Magyarországon. Hajdu Tamás főtörzsőrmester ezen elmondta, hogy itthon Dunakeszin képzik a kutyákat. Általában 12 hetesen adják ki otthontartásra az állatokat a gazdiknak, akik később visszajárnak velük a kiképzésre. Amikor elérkezik az eb a 12. hónaphoz, akkor nézik meg, hogy milyen feladatkora lehet alkalmas.

Reggel, amikor felkeltem a tűzforró lakásban, és ittam a kávémat miközben tigrisszúnyogok nevetgéltek a szúnyoghálón túl, még nem gondoltam, hogy ma meghalok. Pedig ez már régi terv, ugyanis az egyik álommunkám valamelyik krimiben eljátszani a halottat. Kevés munka, mégis egyenes út a világhír felé. És Gammának, a rendőrségi nyomkövető kutyának és gazdájának hála, ma belekóstolhattam a szerepbe.Az egész úgy kezdődött, hogy megírta a Zsaru magazin, hogy mostanában egyre nagyobb az igény a drog- és a robbanószer-kereső kutyákra. Írtam a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságnak, hogy mutassanak már egy igazi rendőrkutyát, hadd lássam, tényleg olyan okosak-e, mint a filmekben.Juhász Zoltán főtörzsőrmesterrel, és kutyájával, Gammával a megyei kapitányságon találkoztunk, majd átmentünk a Lechner térre, ahol megmutatta, hogy igazából mire is képes egy rendőrkutya. Gamma egyébként rendőrül szólva „tartós használaton" van a gazdájánál. Már ezért a két szóért is érdemes volt felkelni, de a java ezután jött. A tér felé Juhász Zoltán elmondta, hogy Gamma egy hatéves németjuhász, akit nyomkövetésre képeztek ki, azaz szag után találja meg az embereket.A főtörzsőrmester azt is elmondta, hogy az ebet másfél éves korában kezdték el kiképezni. Szerinte a kutyának ekkorra nő be a feje lágya, és már lehet neki komolyabb feladatokat adni. A kiképzés egyébként meglepően rövid, fél évig tart, ez viszont nem sétagalopp. A kutyát minden területre kiképzik, a szántástól a lakótelepeken át a tanyavilágig meg kell találnia a szökevényt.A kiképzés után kap a kutya egy minősítést, amely alapján már dolgozhat is, egészen tízéves koráig.Gamma különben Juhász Zoltánnal él, bár papíron a rendőrségé. Ezt jelenti a tartós használat. Azaz a rendőrkutyákat nem kell leadni, hanem a szolgálat végén hazaviszi a gazdája. Egyébként sokféle feladatot kell elvégeznie, de mivel nyomkövető kutya, a legfontosabb munkája az emberek szag utáni megtalálása.Ilyeneket látni a tévében is. Megszagoltatnak vele valamit, és már rohan is a bűnöző után. Érdekes egyébként, hogy Gamma is megérezte a bőrén a migrációs válságot, időnként a határra is el kell mennie, körbeszaglászni kicsit – mondta még a főtörzsőrmester, akivel közben oda is értünk a Lechner térre, ahol egy bemutatót tartottak.És innen lett igazán szórakoztató a napom! Gamma bemelegítésként a labdájával játszott egy kicsit, amelyet akkor is megtalált, amikor direkt eldugtuk előle. Pont úgy csinált, mint egy robotporszívó, tudatosan szagolta körbe a teret, nem hagyott ki egy centit sem, mire nem egészen fél perc alatt meg is lett a labda.Ezután pedig jött a halálom. Azt kellett csinálnom, ami – ahogy korábban írtam – a vágyam, feküdni, és halottnak tettetni magam. Gammának ilyenkor az a feladata, hogy jelezze, talált valamit. Ezt kiválóan teljesítette is. Hangos ugatással jelezte, hogy talált valamit, ami gyakorlatilag bármi lehet, amiről szagmintát kap. Ez most én voltam.