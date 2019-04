A programtervező informatikus az SZTE legnépszerűbb képzése

Sokan szeretnének ebben az évben is bejutni a Szegedi Tudományegyetemre. Archív fotó: Török János

Negyvennégy országból 14 ezer 596-an jelentkeztek a következő tanévre a Szegedi Tudományegyetem által meghirdetett több mint 650 szakra. Első helyen 8033-an jelölték meg az egyetemet – ez öt százalékkal több, mint tavaly, és magasabb az országos átlagnál. Az összes beadott jelentkezés száma 27 ezer 289 volt, amelyből 12 ezer 978 államilag finanszírozott képzésre irányult.Az első helyes jelentkezők közül a legtöbben – több mint 1800-an – az SZTE Természettudományi és Informatikai Karra adták be jelentkezésüket. A három legnépszerűbb képzésnek idén a programtervező informatikus, a pszichológia, illetve a gazdálkodási és menedzsment szak bizonyult, de az orvos, jogász és óvodapedagógus szak is benne van a top 10-ben. A legkevesebben pedig bizonyos osztatlan tanári képzésekre jelentkeztek – például informatika-, technika-, életvitel- és gyakorlat-, illetve zenetanár is kevés fiatal akar lenni. Az elmúlt évhez képest viszont nőtt az érdeklődés a zeneművészeti, a fogorvos- és a gazdaságtudományi képzések, valamint általánosságban a távoktatás iránt.Idén is volt olyan jelentkező, aki úgy gondolta, nyugdíjasként sem késő még diplomát szerezni. A legidősebb felvett diák 72 éves, aki levelező munkarendben kezdi meg egyetemi tanulmányait az Állam- és Jogtudományi Karon.