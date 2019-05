A rakparton jótékonykodtak a motorosok - Fotók, Videók

Sűrű kipufogógáz lepte el a Huszár Mátyás rakpartot szombat délután amikor közel ezer motoros indult el, hogy a városon körbevezető felvonulás után a gyermek onkológia előtt álljanak meg és adják át az összegyűlt adományt az intézménynek.Idén második alkalommal rendezték meg a Nyújts Kezet Jótékonysági Motoros Felvonulást, amellyel a résztvevők a Reménysugár Dél-alföldi Hematológiai és Onkológiai Gyermekbetegekért Alapítványt támogatták. A motorosok már 14 órakor gyülekezni kezdtek.A sport-, szupersport és túramotorok mellett, endurók, chopperek, cruiserek, Simsonok, robogók, és Harley-Davidsonok is sorakoztak. A jól ismert világjáró szegedi Babettások teljes létszámmal jelen voltak. – Itt vagyunk mind a ketten. Sajnos fogyóeszköz a Babettás – mondta Farkas Gábor, aki társával Barta Zsolttal júliusban Athénig motorozik Veszprémi Linda kétkerekűjével. Horváth Miklós komolyabb motorral érkezett.– Nemrég kezdtem motorozni. Az öcsém beszélt rá. Most összekapcsoltam a kellemest a hasznossal, mert igyekszem rendszeresen jótékonykodni, a motorozás pedig csak hab a tortán. A Facebookon 800-an jelezték a részvételi szándékukat, szerintem annyian legalább vagyunk. Ha mindenki csak egy ezrest ad be, már az is szép összeg – mondta indulás előtt.A szervező, Erdő Anita alapítványi ügyvivő a gyülekező alatt gyűjtötte az adományokat, amelyet a motoros felvonulás után adtak át. Anita elmondta, 851 ezer 410 forint gyűlt össze, amit ultrahangos gyógyszeres inhalátor beszerzésére fordítanak majd.