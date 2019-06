A rendszerváltás időszaka az egyházak szemszögéből - könyvbemutató

A Párbeszéd az emberért című kötetet a Gál Ferenc Főiskola Klebelsberg termében mutatták be csütörtökön. Kiss-Rigó László szegedi-csanádi megyéspüspök hangsúlyozta, az író maga is tanúja volt ennek az időszaknak, így biztos hiteles korképet kapnak majd az olvasók.



A kötet bemutatásán részt vett Kozma Gábor felelős szerkesztő, és a könyv szerkesztésében közreműködő két történész, Miklós Péter és Zombori István. A mű áttekinti a szerző munkáját, amelyet 1989 végétől minisztériumi főosztályvezetőként, majd 199t-től államtitkárként az egyházak ügyeinek rendezésében elvégzett. A pártállami diktatúra idején teljes párt- és állami felügyelet alatt szenvedő egyházak az új polgári rendszerben láthattak neki életük újjászervezéséhez, ebben jelentős szerepet vállalt Platthy Iván is. Részt vett a törvényi szabályozás kidolgozásában, az egyházi ingatlanok visszaadásában és az egyházi oktatás újjászervezésében is.



Tevékenységét a jó hivatalnok hozzáértése, az egyházi vezetőkkel való személyes jó kapcsolata, és a nagy nyilvánosság elkerülésével a háttérben folytatott szakértői munka jelentősen elősegítette. A kötet értékét növeli, hogy az egyes eseményekről számos fotót, illetve korabeli dokumentumot közöl. A könyvet kézbevevők számára fontos dokumentum az immár 30 éves polgári Magyarország egyházakkal kapcsolatos történéseinek bemutatása