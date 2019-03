A Somogyiban járt A gyilkos csapata

Az orosz színpadi road movie rendezője, Vidovszky György elmesélte, hogyan is néz ki ez a műfaj színházban. – Deszkákon nehéz megoldani a sok helyszínváltást, de ez tulajdonképpen egy 24 órás utazás lesz. Sok általános kérdést vet fel, ami kamaszoknak és idősebbeknek is érdekes. Kevés csúnya szó van benne, de egy kortárs szövegnél önbecsapás, ha ez nem jelenik meg. A fiatalabbakra gondolva Kállai Ákos színházpedagógus elmondta, hogy a darab után meg is beszélik a látottakat. Pénz, adósság, két fiatal egy járműben, és persze egy döntés. Ez lesz A gyilkos. A díszlete pedig egy „ukrán", preparált busz. Ezt március 22-én láthatják a nézők a premieren. Ahogy azt is, hogy Ágoston Katalin hogyan gyújt fel egy cigaretta-lakótelepet. A Valahol Európában egyik Kuksijának apukája, Hrabovszky Tamás is zenél majd élőben a darabban.