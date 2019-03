A sportfejlesztésekkel régi álmuk válik valóra a szatymaziaknak: néhány hét alatt kondiparkjuk született

Országszerte több mint száz szabadtéri sportparkot alakítanak ki a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében, a fejlesztésre pályázat útján nyerhettek forrást a települések. Szatymaz önkormányzata is pozitív elbírálásban részesült, önerővel együtt több mint 12 millió 671 ezer forintból hoztak létre néhány hét alatt egy kondiparkot a faluház mögött. A beruházás része egy 200 méteres rekortános futókör kiépítése is, amelynek munkálatai már javában zajlanak, Barna Károly polgármester azt mondja, a tervek szerint jövő hét végére már el is készülnek.– Régi álmuk válik ezzel valóra a településen élőknek, hiszen igen aktív sportkör működik itt, a dzsúdó- és a futballszakosztály is kiemelkedő. Mozgékony község vagyunk. A sportpark és a futókör is az egyetlen játszóterünk mellé épül, így a fejlesztés megvalósulásával egy igazi, több generációt kiszolgáló tér alakul ki Szatymaz szívében – emelte ki a településvezető.Nem csak a kültéren fejlődik sport szempontjából a község, hiszen 212 millió forintból, a Magyar Judo Szövetség, az egyház és az önkormányzat támogatásával megújítják és kibővítik az iskola sportcsarnokát. Barna Károly azt mondja, szeretnék, ha még idén megkezdődhetne a munka, ugyanis kinőtték már az épületet minden szempontból, illetve 21. századivá szeretnék tenni.