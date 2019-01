A szakképzett munkaerő hiánya vezet a legtöbb megszűnéshez: 953 vállalkozás húzta le a rolót tavaly a megyében

A vendégkör kialakítása és a megfelelő munkatársak megtalálása volt igazán nagy feladat a Bartók téri Isle of Man Férfi Szépségstúdióban is, meséli Gyüge Jennifer. Fotó: Török János

A fennmaradás óriási kihívás

Szilvia épp lábápolást végez páciensén Gyüge Jennifer férfi-szépségstúdiójában. Fotó: Török János

Vállalkozói attitűdre van szükség

A piaci környezet is folyamatosan változik, és aki nem tud ennek alapján megújulni, kénytelen lehúzni a rolót - magyarázza Palotás Sándor. Fotó: Török János

Legyen ötlet és egy megvalósítható üzleti terv

Csaknem ezer vállalkozással többet alapítottak tavaly, mint egy évvel korábban, mégis több mint 12 ezerrel csökkent a cégek száma hazánkban – derült ki a Nemzeti Cégtár felméréséből. Utánajártunk, hogy megyénkben hogyan alakult a tendencia 2018-ban. Az adatok szerint 953 cég döntött úgy az elmúlt évben, hogy bezárja az ajtót, ebből a legtöbben, 334-en kényszertörlés alá kerültek. A sorban a felszámolások következnek, ebből 247 volt, ezt követi a végelszámolás 203-mal, majd a 117 hivatalbóli törlés, és 52 jogutóddal szűnt meg. Így Csongrád megyében 15 ezer 656 vállalkozással zártuk az évet – ezek 85 ezer 462 főnek biztosítottak munkát –, ebből 764 új cég.Elég csak a szegedi Bartók térig menni, ahol szeptemberben nyitotta meg kapuit az Isle of Man Férfi Szépségstúdió, amelynek vezetője fodrász szakképesítéssel, fiatalként kezdett vállalkozásba. – Egy évvel ezelőtt anyukámmal közösen álmodtuk meg ezt a szalont, egyből neki is vágtam.– Semmi akadályba nem ütköztem az induláskor, viszont a vendégkör kialakítása, a megfelelő munkatársak megtalálása már jóval nagyobb feladat. Tehát a fennmaradás óriási kihívás, de azt gondolom, hogy sikerült egy olyan különleges üzletet idehozni Szegedre, ami országos szinten is ritka, talán ez lehet a kulcsa a sikernek – osztotta meg lapunkkal Gyüge Jennifer üzletvezető. Hozzátéve, szerencsére egyre több az igényes férfi. Hozzájuk betérve kéz- és lábápolás, masszázs, kozmetika és fodrászat várja csakis a férfiakat. Már jövőbeni tervei is vannak Jennifernek, szoláriummal és szaunával szeretné bővíteni szalonját.A szakképzett munkaerő hiányára Palotás Sándor, az 1990 óta működő Déli Farm Kft. ügyvezető igazgatója is panaszkodik. Úgy véli, a legtöbben ezért kényszerülnek bezárásra. – Ez súlyos probléma, amellyel meg kell küzdeni. Emellett a piaci környezet is folyamatosan változik, aki nem tud ennek alapján megújulni, az is a bezárást választja. Már az induláskor szükség van egy vállalkozói attitűdre, önkritikusan meg kell vizsgálni, hogy ez megvan-e bennünk, tudunk-e tulajdonosi szemlélettel gondolkozni. Fontos, hiszen ez nem mindenkiben van meg, sokan munkavállalóként hatékonyabbak tudnak lenni. A megszűnésnek rengeteg oka van ma már – magyarázza Palotás Sándor.A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kereskedelmi alelnöke azt mondja, arra a kérdésre, hogy megvan-e bennünk az attitűd, arra mások is választ adhatnak. Például a mentorok, akik nemcsak tanácsokkal látják el a kezdőket, hanem már saját tapasztalataikból merítve egyengetik őket az úton.– Jelenleg a kamaránál is egy ilyen mentorprogram kidolgozásán dolgozunk, de egyébként a Vállalkozók Napja programunk is hosszú évek óta ezt a célt szolgálja. Nemcsak az indulóknak szól, hiszen a több éve pályán lévők is kerülhetnek olyan szituációba, hogy újoncként kell megtapasztalniuk dolgokat. A körülmények nagyon változók, régen kiszámítható volt a fejlődés, a régiek átadták az újaknak az információt, a módszert, és így ment tovább a vállalkozás. Ma már azonban exponenciális gyorsulás indult be, amivel még egy gyakorlottnak is nehéz tartani az iramot. A Déli Farm Kft.-t édesapám álmodta meg, aztán ez közös álommá vált, 12 éve pedig a meglévő mellett egy új iparágat is be tudtunk indítani. Napi kérdés nálunk is a generációváltás, hogy ez a lendület, amellyel most működünk, akkor is meg tudjon maradni, amikor mi már nem leszünk a cégben – emelte ki.A szakember azt tanácsolja a kezdő vállalkozóknak, hogy merjenek belevágni, de legyen egy ötletük, egy megvalósítható üzleti tervük, és persze gondoljanak az anyagi háttérre. Ha jó a terv, akár befektetőt is találnak hozzá. Viszont fel kell készülni arra, hogy nap mint nap előkerülnek majd olyan kérdések, amelyekre sosem számítottak volna – tette hozzá.Információink szerint idén már 33 új céget alapítottak Csongrád megyében, 41 pedig megszűnt, így jelenleg 15 ezer 685 cég működik.