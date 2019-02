A szegedi Fidesz az európai uniós választásokra készül

A helyi csoport szóvivője lapunknak elmondta, megkezdték a felkészülést az európai parlamenti választásokra, hiszen Szegeden is ugyanolyan fontos lesz a választás kimenetele, mint máshol az országban. – A jelenlegi városvezetés bevándorláspárti, reméljük, nem bevándorláspárti képviselő kerül majd Szegedről az Európai Parlamentbe. Megtapasztalhattuk, mi volt itt pár évvel ezelőtt Röszkénél, Szeged most egy nyugodt város, köszönhetően a kormánynak és a rengeteg rendőrnek, szeretnénk, hogy ez így is maradjon – mondta az ülést követően az alelnök.



Bartók Csaba, a szegedi Fidesz elnöke reagált Szeged polgármesterének évértékelőjére, amelyet Botka László múlt héten tartott a vállalkozóknak. Bartók szerint több éve tart ez a színjáték, szerinte a prominens, számottevő vállalkozók nagy része nem jelenik meg ezen az eseményen.



– A polgármester holdudvara vesz részt ezen. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy a regnáló polgármesternek nincs kapcsolata a vállalkozókkal, nem érdekelt az adóbevételek növelésében, a város gazdasági és ipari fejlődésében, így az önrészt kívánó pályázatok finanszírozásában hátrányba kerül a város, önerőből pedig még kevesebb beruházás valósul meg – magyarázta Bartók.



Hozzátette: a lakosság versenyképes bérezésében, a minőségi munkahely teremtésében nincs olyan piaci helyzet, hogy megfelelő versenyhelyzetbe kerülhessenek az itt élők. Szerinte a szegediek helyben tartása, megbecsülése nem fontos az önkormányzatnak.



– Nekünk első számú preferenciánk lesz ez ősztől, hogy versenyképes bért biztosítsunk a szegedi polgároknak. A másik, amit furcsállunk, hogy a polgármester Szeged lakosságát kérdezi meg, milyen fejlesztéseket szeretnének. Botka László 17 éve vezeti Szegedet, mégsem tudja, mit kell fejleszteni a városban, melyik utat kell bejárni, ezért mintegy vészkiáltásként a lakosok segítségét kéri – fogalmazta meg véleményét a Fidesz-elnök.